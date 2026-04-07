Στη Βουλή διαβιβάστηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και η τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη περίπτωση των δύο βουλευτών της ΝΔ προκύπτουν ενδείξεις που αφορούν πιθανή ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος από τους δύο βουλευτές

Η διαφορά με τις προηγούμενες περιπτώσεις, ειναι πως εκτιμήθηκε ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει τελικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για αυτό το λόγο δεν οι ευρωπαϊκές αρχές παρέπεμπαν τον φάκελο στην εισαγγελία πρωτοδικών η οποία με της σειρά της την έστειλε στο υπουργείο Δκαιοσυνης πριν διαβιβαστεί στη Βουλη.

Οι εμπλεκόμενοι βουλευτές αναμένεται να λάβουν άμεσα γνώση του περιεχομένου, ενώ η εξέταση του ζητήματος από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις εορτές του Πάσχα, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για παραγραφή.

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου γύρω στις 20 Απριλίου και στη συνέχεια θα καθοριστεί η ημερομηνία για τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Στόχος είναι οι αποφάσεις για την άρση ασυλίας όλων των εμπλεκόμενων βουλευτών να ληφθούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας συνεδρίασης.

