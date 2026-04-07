«Κάθε μέρα θα παραγράφονται πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν.»

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση στην άσκηση ποινικών διώξεων στην υπόθεση των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται ο κίνδυνος παραγραφής αξιόποινων πράξεων. Σε επίσημη δήλωση, το κόμμα τονίζει ότι αυτή η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την πλήρη δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων και αφήνει περιθώριο σε συνεργούς να αποφύγουν τις δρακόντειες ποινές που τους επιβλήθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

«Από τις 20 Μαρτίου 2026 που καθαρογράφηκε η απόφαση για τις υποκλοπές κάθε μέρα παραγράφονται και κάποιες από τις εγκληματικές πράξεις των συνεργών του Ταλ Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων. Ως γνωστόν, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις βαρύτατες ποινές που επέβαλε στους καταδικασθέντες, παρήγγειλε την επέκταση των ίδιων κατηγοριών και σε εννέα (9) πρόσωπα – συνεργούς τους, για τους οποίους προέκυψε κατά την πολύμηνη διαδικασία ότι συμμετείχαν στις ίδιες ακριβώς αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος κρεοπώλης, αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι υπάλληλοι της Intellexa. Οι πράξεις αυτές φέρονται τελεσθείσες κατά το έτος 2021, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν λάβει χώρα με την αποστολή των μολυσμένων μηνυμάτων κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του ίδιου έτους» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ αφήνει αιχμές ότι η διαδικασία μπορεί να συγκαλύπτει σκοπιμότητες, θέτοντας το ερώτημα αν η καθυστέρηση αυτή εξυπηρετεί κάποιον συγκεκριμένο στόχο, όπως η προστασία των πιο αδύναμων κρίκων του δικτύου των υποκλοπών που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν.«Παραδόξως, και αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να διερευνήσει άραγε τι; Την ορθότητα της δικαστικής απόφασης;»

Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά άμεση και πλήρη ενεργοποίηση της δικαστικής διαδικασίας για να διασφαλιστεί ότι οι παραγραφές δεν θα ακυρώσουν τις προσπάθειες της δικαιοσύνης και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. «Μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει την δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος: Να δικαιωθεί και ο δημόσιος εκβιασμός του Ταλ Ντίλιαν προς τον Πρωθυπουργό.» καταλήγει όλο νόημα η ανακοίνωση.

