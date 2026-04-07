Η πρώτη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω του σκανδάλου.

Στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha η ΝΔ χάνει 1,3 μονάδα σε σχέση με τον Μάρτιο. Πέρα από αυτή καθαυτή την υποχώρηση του ποσοστού της, αποτελεί πλήγμα για το κυβερνών κόμμα ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχασε το μομέντουμ που είχε κερδίσει λόγω του πολέμου. Η δύναμή της επιστρέφει στο επίπεδο του Φεβρουαρίου όπου η Alco την είχε καταγράψει στο 23,5%.

Κατευνασμός των βουλευτών

Μετά τη χτεσινή δήλωση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια του damage control. Μιλώντας σήμερα στην ERTNEWS, ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να δείξει ότι το Μαξίμου δεν έχει εγκαταλείψει τους βουλευτές της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες καθώς και ότι «υπάρχουν δικαιολογημένες ενστάσεις από πολλούς εκ των ανθρώπων που λοιδορούνται αυτές τις μέρες». Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια ο εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην Καραμανλή και Παπακώστα που έχουν μόνοι τους αποσυρθεί. Ο προφανής στόχος του Μαξίμου είναι να κατευνάσει τους βουλευτές της ΝΔ που είναι «στα κάγκελα».

Επιπλέον, ακολουθώντας τη γραμμή της της δήλωσης Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης επανέλαβε ότι το ρουσφέτι θα καταπολεμηθεί με την ψηφιοποίηση του κράτους και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ.

Διαφοροποίηση για το ασυμβίβαστο

Αυτό όμως που έκανε εντύπωση στη συνέντευξη Μαρινάκη ήταν η διαφοροποίηση του για το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή που πρότεινε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν είναι ούτε απόφαση ειλημμένη, ούτε κάτι το οποίο έχει προεξοφληθεί ότι θα γίνει. Είναι μία σκέψη στο τραπέζι». Προσέθεσε μάλιστα ότι «εγώ δεν σας λέω από πριν ότι ενθουσιάζομαι με την πρόταση αυτή, ούτε όμως ότι είμαι αρνητικός. Την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».

Δεν είναι συχνό φαινόμενο ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να μην ταυτίζεται με μια μείζονος σημασία τοποθέτηση του πρωθυπουργού. Ειδικά για τον Παύλο Μαρινάκη θα ήταν έκπληξη αν η τοποθέτησή του να μην σε αρμονία με τη γραμμή Μητσοτάκη.

Πιο σαφή διαφοροποίηση για το ασυμβίβαστο εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος είπε στα Παραπολιτικά ότι «προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα κάνει καμία διαφορά».

Δεδομένου ότι και ο Άδωνις είναι νομιμόφρων, είναι εύλογη η εκτίμηση ότι η κυβέρνηση κάνει βήματα πίσω για το ασυμβίβαστο, προκειμένου να κατευνάσει τους γαλάζιους βουλευτές που θεωρούν (όχι άδικα) ότι το ασυμβίβαστο θα αποδυναμώσει το ρόλο τους. Να σημειωθεί επίσης ότι η πρόταση Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο δεν φαίνεται να αποδίδει επικοινωνιακά τα αναμενόμενα.

Το διαφαινόμενο μπρος-πίσω της κυβέρνηση για το ασυμβίβαστο εντείνει την αίσθηση της αποσταθεροποίησής της.

Κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παράλληλα, η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι. Στη συνέντευξή του ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Σκεφτείτε πόσους μήνες ακούμε για την περιβόητη «δεύτερη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ» που τελικά ήρθε στη Βουλή. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι είναι κανονικό πράγμα να διαβάζουμε για δικογραφίες πριν έρθουν. Τρεις χιλιάδες εξακόσιες υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 170 εξ αυτών είναι στην Ελλάδα. Είναι μία αναλογία αντίστοιχη του γεγονότος ότι είμαστε μία από τις 27 χώρες, που μάλιστα δεν λειτουργούν σε όλες παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά, εν πάσει περιπτώσει, όσες λειτουργούν. Έχετε εσείς εικόνα σε άλλη χώρα ότι διαβάζουν οι πολίτες, οι αναγνώστες εφημερίδων ή ιστοσελίδων ή οι τηλεθεατές ή οι ακροατές ραδιοφώνων, το τι θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Πολύ πιο σκληρός ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος έκανε λόγιο για μεθόδευση» καθώς και για «αίσθηση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης με στόχο την κυβέρνηση. Ανάλογες τοποθετήσεις κατά της Κοβέσι βλέπουμε και από τα γαλάζια τρολ στα social media.

Το πρόβλημα βέβαια με αυτή τη θεωρία της συνωμοσίας είναι ότι έχουν ηχογραφηθεί οι βουλευτές της ΝΔ να ζητάνε να καταβληθούν παρανόμως ευρωπαϊκά επιδοτήσεις στους ψηφοφόρους τους.