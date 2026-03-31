Πέπη Πέρκα ψηφίστηκε ως διάδοχος του Αλέξη Χαρίτση στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.

Τη διάδοχο του Αλέξη Χαρίτση στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επέλεξαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Dnews.gr.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Άλλη πρόταση δεν υπήρξε, καθώς δύσκολα θα γίνονταν αποδεκτή από την πλειοψηφία του οργάνου, η οποία ανήκει στη μειοψηφία του κόμματος.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί, είναι το πόσο καιρό ακόμα θα διατηρηθεί η συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι οι στρατηγικές διαφωνίες στην Πατησίων παραμένουν υπαρκτές.