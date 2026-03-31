Τη διάδοχο του Αλέξη Χαρίτση στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επέλεξαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Dnews.gr.
Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Άλλη πρόταση δεν υπήρξε, καθώς δύσκολα θα γίνονταν αποδεκτή από την πλειοψηφία του οργάνου, η οποία ανήκει στη μειοψηφία του κόμματος.
Πλέον, το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί, είναι το πόσο καιρό ακόμα θα διατηρηθεί η συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι οι στρατηγικές διαφωνίες στην Πατησίων παραμένουν υπαρκτές.