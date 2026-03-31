Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα στις 26 Απριλίου ή στις αρχές Μαϊου, όπου θα πρέπει να εκλεγεί ο γραμματέας και το Πολιτικό Συμβούλιο. Οι συσχετισμοί δεν δίνουν λευκή επιταγή στον κ. Ανδρουλάκη, παρότι δύσκολα θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα.

Μια άνετη νίκη, που όμως δεν έχει τα χαρακτηριστικά της σαρωτικής επικράτησης, παρότι οι συσχετισμοί του το επέτρεπαν, κατέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκλογή για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (ΕΔΩ). Ψήφισαν συγκεκριμένα 4808 σύνεδροι για να εκλέξουν τα 271 μέλη του Οργάνου. Με βάση τους υπολογισμούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλέγει περίπου 150 μέλη, από κοινού με την Άννα Διαμαντοπούλου που έχει 5 κεντροεπιτρόπους της επιρροής της και τον Παύλο Χρηστίδη που έχει αντιστοίχως 7.

Ο δεύτερος μεγάλος κερδισμένος είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που αποδεικνύεται πως έκανε εξαιρετική οργανωτική δουλειά με την εκλογή 74 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δεδομένου ότι είχε "κατεβάσει" 80 άτομα για υποψηφίους. Καλύτερα του αναμενομένου πήγε και η συμμαχία του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη, καθώς αθροιστικά εξέλεξαν κοντά στα 45 μέλη, 25 της επιρροής του πρώην υπουργού και 20 της επιρροής του βουλευτή Ηλείας.

Στον αντίποδα, φάνηκε ότι έχει μικρή επίδραση στην οργανωμένη βάση ο Χάρης Δούκας, εκλέγοντας μόλις 6 μέλη στο ανώτατο όργανα του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι, δε, λόγω της ποσόστωσης.

Στο κομμάτι της ποσόστωσης φαίνεται ότι έγιναν οι κακοί υπολογισμοί της ομάδας Ανδρουλάκη, καθώς με βάση τη σύνθεση του συνεδρίου θα μπορούσε να εκλέξει κοντά στα επιπλέον 20 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Οι ποσοστώσεις αφορούν στις γυναίκες, στους εκπροσώπους των συνιστωσών, στα ΑΜΕΑ και στις νέες ηλικίες.

Η σειρά εκλογής

Σε ότι αφορά στη σειρά εκλογής, η πρώτη τριάδα αποτελείται από τους Λευτέρη Καρχιμάκη, Θανάση Γλαβίνα και Άννα Διαμαντοπούλου, με την τελευταία να κάνει ηχηρό come back, έστω και αν για λίγες ψήφους δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Και πάλι, όμως, είναι μια σημαντική αναγνώριση καθώς μετά από πολλά χρόνια ήταν υποψήφια σε κλειστές κομματικές διαδικασίες. Μεγάλος νικητής ο κ. Καρχιμάκης, τον οποίο βοήθησε τα μέγιστα και ο πατέρας του Μιχάλης, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον κ. Γλαβίνα, που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ. Στις επόμενες σειρές βρίσκονται ο Κώστας Παπαδημητρίου από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην βουλευτής Καρδίτσας Σωτήρης Παπαγεωργίου και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Στην πρώτη δεκάδα ξεχωρίζουν και τα ονόματα των Χρήστου Κακλαμάνη και Βασίλη Κεγκέρογλου. Στα αξιομνημόνευτα της Κεντρικής Επιτροπής είναι η εμφανής στήριξη του Γιώργου Παπανδρέου στον Μανώλη Χριστοδουλάκη, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ο στενότερός του συνεργάτης Φίλιππος Σαχινίδης εκλέχτηκε με το μπλοκ του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον κ. Κεγκέρογλου. Επιπλέον και ο Δημήτρης Ρέππας, παρότι δεν ήταν υποψήφιος, ενίσχυσε το μπλοκ του κ. Χριστοδουλάκη.

Ποιοι είναι υποψήφιοι για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα στις 26 Απριλίου ή στις αρχές Μαϊου, όπου θα πρέπει να εκλεγεί ο γραμματέας και το Πολιτικό Συμβούλιο. Οι συσχετισμοί δεν δίνουν λευκή επιταγή στον κ. Ανδρουλάκη, παρότι δύσκολα θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα. Με βάση το καταστατικό, ο γραμματέας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό. Για αυτό και ακούγεται το όνομα του Κώστα Τσουκαλά, που έχει κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σε αυτό το σενάριο θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να αναζητήσει νέον εκπρόσωπο τύπου. Σε ότι αφορά στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, μόνο πέντε μπορεί να είναι βουλευτές.

Ως προς τους βουλευτές, σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ λογικά θα είναι και ο Παύλος Χρηστίδης. Το ίδιο ισχύει και για την Άννα Διαμαντοπούλου, τον απερχόμενο γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο, τους δυο πρώτους σε ψήφους Λευτέρη Καρχιμάκη και Θανάση Γλαβίνα, καθώς και τον Κώστα Σκανδαλίδη που έχει την ευθύνη της διεύρυνσης. Το ερώτημα είναι τι θα πράξει ο κ. Ανδρουλάκης με τον Χάρη Δούκα, καθώς δεν έχει την παραμικρή επιρροή στην Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται κινήσεις προσέγγισης, μετά και το άριστο κλίμα του συνεδρίου.