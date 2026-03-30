Το βίντεο που τράβηξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με νέο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρεται στο θέμα της βιντεοσκόπησης του Άδωνι Γεωργιάδη, μέσα στη Βουλή, από την ίδια, την ώρα που τρώει κράκερ.

Στο βίντεο, η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρει:

Πίσω από την γελοιότητα, αναδύεται το σοβαρό θέμα των υποκλοπών και της συντονισμένης στάσης των παρακολουθούμενων Υπουργών της ΝΔ, να μην αντιδρούν στην παρακολούθηση της ιδιωτικής και υπηρεσιακής τους επικοινωνίας, την ώρα που ξεσπαθώνουν για μικρότερης σημασίας θέματα.

Η Ζωή δεν παραλείπει να δείξει και όσα έλεγε κι έκανε ο Α. Γεωργιάδης πριν μόλις 4 χρόνια, όταν εκείνος βιντεοσκοπούσε και δήλωνε ότι «δεν απαγορεύεται» (που είναι και το αληθές)…

Μετά το βίντεο με την επιγραφή «ΨΕΥΤΕΣ», ήρθε η ώρα για νέα ονοματοδοσία: «ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ» είναι η λέξη με την οποία κλείνει το βίντεο…

