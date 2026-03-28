Έτοιμος να «ανοίξει τη βεντάλια» των ζητημάτων αιχμής πάνω στα οποία τοποθετείται και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, που αποτελούν τμήμα του προγράμματος που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Από τη Λαμία, όπου σήμερα παρουσιάζει την «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να καταθέσει προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, όμως, «ακονίζει τα μαχαίρια» του, καθώς αναμένεται να εξαπολύσει εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προτάσεις για την ακρίβεια

Σε κάθε δημόσια εμφάνιση του, ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να εστιάσει πάντα σε ένα μείζον θέμα της επικαιρότητας. Μάλιστα, ξεδιπλώνει τις προτάσεις για αυτά τα θέματα, χωρίς να μένει μόνο στην καταγγελία της κυβέρνησης.

Έτσι αναμένεται να πράξει και στην ομιλία του στη Λαμία. Από την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, ετοιμάζεται να καταθέσει σειρά μέτρων και προτάσεων που έχει επεξεργαστεί πλειάδα εξαιρετικών επιστημόνων του Ινστιτούτου, για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας μέσα από μια στρατηγική αντίληψη που βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα, θα τονίσει πως πρέπει επιδίωξη να είναι η μείωση της ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

Στόχος, θα είναι να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας, ενώ η προσέγγιση θα είναι αναδιανεμητική. Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του.

Στη συνέχεια, αναμένεται να προτείνει μια σειρά από άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα, όπως:

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες. Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

-Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

-Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

-Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών, θα ξεβολευτούν οι βολεμένοι.

-Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

-Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Ταυτόχρονα, όπως θα αναφέρει, υπάρχει επεξεργασία ενός αναγκαίου πακέτου μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά που θα προβλέπει:

-Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

-Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

-Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

-Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος εως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Τέλος, αναμένεται να τονίσει είναι μέτρα ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κόντρα στα νεοφιλελεύθερα λογιστικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αντέχει για να μειώνεται η φορολογία του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, για παράδειγμα αλλά δεν αντέχει μια στοιχειώδη στήριξη της πλειοψηφίας.

«Ακονίζει μαχαίρια» για Μητσοτάκη

Από εκεί και πέρα, «ακονίζει τα μαχαίρια» του για να επιτεθεί εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασική αιχμή την οικονομία. Θα πει πως τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, εταιρίες ενέργειας και καυσίμων, διμοιρίες και μεραρχίες «κολλητών» τα πάνε μια χαρά. Οργιάζουν οι απευθείας αναθέσεις, που στην πλειονότητά τους είναι σκοτεινές υποθέσεις.

Αντίθετα, οι πολίτες βιώνουν της συνέπειες αυτής και κάθε κρίσης, αναφερόμενος στους δείκτες και τα στοιχεία της Eurostat και των πιο επίσημων ευρωπαϊκών οργανισμών, για την οικονομική θέση των ελλήνων.

Ταυτόχρονα, ο Αλ.Τσίπρας θα εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Θα τονίσει ότι είναι επιλογή Μητσοτάκη να συνεχίζεται το πάρτυ για τους λίγους και τους ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και σε στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και 2,2 δις απευθείας αναθέσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Όπως θα υπογραμμίσει «σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται να πάει στο σούπερ μαρκετ και στο βενζινάδικο. Φοβάται να ανοίξει τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτοί μοιράζουν το δημόσιο χρήμα στους δικούς τους ανθρώπους. Αφήνουν ανεξέλεγκτη τη κερδοσκοπία των ισχυρών. Διατηρούν την δυσχερέστερη αναλογία στην ΕΕ μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων. Και δίνουν πίσω κάποια ψίχουλα σε επιδόματα με προφανή ψηφοθηρική σκοπιμότητα».