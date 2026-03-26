«Η κυβέρνηση μπορεί να μιλάει όσο θέλει για αυξήσεις στο μισθό και να αθροίζει ποσοστά και νούμερα όπως την βολεύουν, αλλά οι εργαζόμενοι ξέρουν καλά ένα πράγμα: τα χρήματα δεν φτάνουν, ο μήνας δεν βγαίνει.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και της κερδοσκοπίας.

Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι «Η σημερινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για το νέο ύψος του κατώτατου μισθού αδυνατεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουν και έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Μπορεί ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται αλλά η ξέφρενη ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία οδηγούν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.. Η κυβέρνηση μπορεί να μιλάει όσο θέλει για αυξήσεις στο μισθό και να αθροίζει ποσοστά και νούμερα όπως την βολεύουν, αλλά οι εργαζόμενοι ξέρουν καλά ένα πράγμα: τα χρήματα δεν φτάνουν, ο μήνας δεν βγαίνει. Σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών για πολλούς συμπολίτες μας το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται στις 18 κάθε μήνα. Αρκεί κανείς να παρακολουθήσει το ράλι τιμών στην στέγαση, στο super market, στις ανελαστικές δαπάνες του κάθε νοικοκυριού. Καθαρά 770 ευρώ για τους εργαζόμενους.»

«Τι πραγματικά μπορεί να αγοράσει ενας εργαζόμενος με αυτά τα χρήματα; Τι μπορεί να πληρώσει; Είναι σαφές ότι χρειάζεται άλλο μείγμα πολιτικής για να ανέβουν και οι μισθοί, να περιοριστεί η ακρίβεια και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ιδίως σε συνθήκες κρίσης που πιέζει ανισοβαρώς τα μεσοστρώματα και τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhcqlwj17dhd?integrationId=40599y14juihe6ly}