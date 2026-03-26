Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει στα 920 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 40 ευρώ το μήνα.

Η Νίκη Κεραμέως εξειδίκευσε τις αλλαγές που φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα από την 1η Απριλίου.

Στον ιδιωτικό τομέα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 880 ευρώ σε 920 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,55%, ενώ αντίστοιχη είναι η αύξηση και στο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, που διαμορφώνεται στα 41,09 ευρώ από 39,30 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, από το 2019 έως σήμερα η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 270 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή αύξηση 41,54%. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, προβλέπεται νέα προσαύξηση κατά 40 ευρώ στα μισθολογικά κλιμάκια, σε συνέχεια των αυξήσεων των προηγούμενων ετών (30 ευρώ το 2025 και 70 ευρώ το 2024), ενισχύοντας περαιτέρω τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, η υπουργός επισήμανε ότι από το 2028 ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται μέσω μαθηματικού τύπου, στα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο τη σταθερή προσαρμογή του στις οικονομικές συνθήκες. Όπως υπογράμμισε, βασικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και η προστασία τους από τις επιπτώσεις των οικονομικών διακυμάνσεων.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά – Σε ισχύ από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου που τίθεται σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός φέρνει αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά και έμμεσες ενισχύσεις σε επιδόματα και παροχές.

Τα καθαρά ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, για εργαζόμενους έως 25 ετών ανέρχονται περίπου στα 797 ευρώ, για όσους είναι έως 30 ετών στα 780,77 ευρώ και για άνω των 30 ετών στα 771,67 ευρώ.

Παράλληλα, αυξήσεις προβλέπονται και για όσους διαθέτουν προϋπηρεσία, μέσω των λεγόμενων τριετιών. Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 1.012 ευρώ μικτά με μία τριετία, στα 1.104 ευρώ με δύο τριετίες και φτάνει τα 1.196 ευρώ με τρεις τριετίες.

Σημαντικός είναι ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς περίπου 570.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν άμεση αύξηση στις αποδοχές τους. Παράλληλα, ενίσχυση προβλέπεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους μέσω οριζόντιων αυξήσεων στα μισθολογικά τους κλιμάκια.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και συνολικά 24 επιδόματα και παροχές, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας και η παροχή μητρότητας, ενισχύοντας ευρύτερα το εισόδημα των δικαιούχων.

Παραδείγματα αύξησης κατώτατου μισθού

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρέθεσε η Νίκη Κεραεμέως:

- Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 54 ευρώ και την την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 756 ευρώ.

- Εργαζόμενος κάτω των 26 - 30 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 781 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 38 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 529 ευρώ.

- Εργαζόμενοι 30 ετών και άνω:

Χωρίς τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 772 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 29 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 402 ευρώ.

Με 1 τέκνο θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 782 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 425 ευρώ.

Με 2 ή περισσότερα τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 485 ευρώ.

