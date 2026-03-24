Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει για την υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Reuters.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Reuters: «Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους»! αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης,

Συνεχίζει λέγοντας «Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ.Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ.Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου; Το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν».