«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος» τόνισε σε δηλώσεις του στο Reuters.

Δεν πρόκειται να γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος» δηλώνει ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, μετά την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών, τονίζοντας ότι θα ασκήσει έφεση και θα προσφύγει ακόμη και σε διεθνείς θεσμούς.



Μιλώντας στο Reuters, ο Ταλ Ντίλιαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος». Παράλληλα αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι «μια καταδίκη χωρίς αποδείξεις δεν είναι δικαιοσύνη, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος συγκάλυψης και ακόμη και έγκλημα».



Όπως είπε, σκοπεύει να παρουσιάσει την υπόθεσή του «σε εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος παρέμβασης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».



Το Reuters υπενθυμίζει ότι στις 26 Φεβρουαρίου ελληνικό δικαστήριο έκρινε ένοχους τον Ταλ Ντίλιαν και ακόμη τρία άτομα για πλημμεληματικές κατηγορίες που σχετίζονται με παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του σκανδάλου υποκλοπών που αποκαλύφθηκε το 2022, επιβάλλοντάς τους ποινές φυλάκισης με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης.



Η υπόθεση, γνωστή ως «Predatorgate», προκάλεσε έντονες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις στην Ελλάδα μετά τις καταγγελίες ότι δημοσιογράφοι και πολιτικοί παρακολουθούνταν μέσω του λογισμικού Predator, βασικού προϊόντος της Intellexa. Όπως αναφέρει, το σκάνδαλο είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, ενώ ίχνη του λογισμικού είχαν εντοπιστεί σε δεκάδες κινητά τηλέφωνα.



Η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ το 2024 ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έθεσε στο αρχείο το σκέλος που αφορούσε την ΕΥΠ, παραπέμποντας ωστόσο σε δίκη τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον ιδρυτή της Intellexa, για πλημμεληματικές κατηγορίες.



Από την πλευρά του, ο Ταλ Ντίλιαν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να τον συνδέουν με τις φερόμενες «παρεμβάσεις» της ΕΥΠ και ότι η τεχνολογία παρακολούθησης της εταιρείας του πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση της.

Αναλυτικά η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στο Mega ακι το Insidestory

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα στα τηλέφωνα πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε «ενδείξεις» [inferences] εναντίον εμού και της συζύγου μου, και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης αντέκρουαν την ανάλυση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η απόφαση δεν παρέθεσε ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει την προσωπική μου εμπλοκή στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι «ενδείξεις» εναντίον μας εξαφανίστηκαν. Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την πρόκληση των παρεμβάσεων, δεν επικαλέστηκε κανένα τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι εγώ ή κάποιος που ενεργούσε κατ' εντολή μου πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις. Αντιθέτως, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ.

Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων. Ο όμιλος μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών, όλα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και των νομικών προτύπων. Δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν ασκούμε δραστηριότητες παρακολούθησης.

Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις.

Πιστεύω ότι αποτελεί έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν σε επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται μια συνωμοτική εγκληματική πράξη για να στείλει αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».