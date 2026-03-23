Πεδίο αντιπαράθεσης στη Βουλή τα μετρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια στα καύσιμα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Παύλο Πολάκη να έρχονται σε μετωπική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέγνωσε στην Ολομελεια παλαιότερη ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών από το 2019, με την οποία ασκούσε κριτική στην τότε κυβέρνηση για την υψηλή φορολογία στα καύσιμα.

«Η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται. Ο κύριος Κυρανάκης το ‘19 έκανε την εξής ανάρτηση. “Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26. Όλο ψευτιές είσαι! Την αλήθεια θα την ακούσεις τώρα. Μην μιλάς τώρα!», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Εγώ κύριε Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Ως βουλευτής της συμπολίτευσης όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ τα ίδια έλεγα ακριβώς για τον ΕΦΚ. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Έχω πει δημόσια την άποψη μου κι αυτή παραμένει έως και σήμερα», απάντησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφορά που πολλοί εξέλαβαν ως διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή.

Ο αν. υπουργός Μεταφορών εν συνεχεία προκάλεσε τον Παύλο Πολάκη να φέρει μια σημερινή απόδειξη από βενζινάδικο, λέγοντάς του πως «στα μαθηματικά δεν είναι καλός», με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά και να ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ επειδή στα μαθηματικά φαίνεται ότι δεν είστε ιδιαίτερα καλός…

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο Κυρανάκη;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Είστε 5 χρονών κύριε Πολάκη;

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέντε χρονών είστε; Θα συγκρίνουμε τους βαθμούς μας στο σχολείο;

Παύλος Πολάκης: Άντε από εκεί….

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ κυριε Πολάκη, πηγαίνετε πάρτε μία απόδειξη και κάντε την αναλογία. Γιατί την απόδειξη που ανέβασα είχε 67% επί φόρων, σήμερα έχουμε 55% υπέρ φόρων. Φέρτε μια απόδειξη, εδώ θα είμαστε μέχρι το βράδυ!

Παύλος Πολάκης: Θα τη φέρω!

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για «νεόκοπα μαθηματικά» του αναπληρωτή υπουργού, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, εκτίμησε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, καθώς επιμένει στη μείωση του ΕΦΚ