Ζήτησε «να μην κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη του ΠΑΣΟΚ και της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς».

«Ισχυρός προοδευτικός πόλος με ενότητα και ανασύνθεση» είναι το μήνυμα του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιου Καλπάκη, στην ΚΕ του κόμματος.

«Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχουμε καταθέσει σαφή πρόταση συνεργασίας για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά. Εμείς βάλαμε αυτή την ατζέντα στην κοινωνία και κατακτήσαμε ότι είμαστε δύναμη διεξόδου. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τις άλλες δυνάμεις» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στην αυταπάτη ότι μόνο του μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ, κάτι που δεν προκύπτει από κανένα δεδομένο. Και τώρα στέλνει προσχηματικές προσκλήσεις για διάλογο εντός των διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ και όχι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας δυνάμεων, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και μόνο στόχο έχουν να δικαιολογήσουν την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία».

«Με τη Νέα Αριστερά χάθηκε πέρσι μια σημαντική ευκαιρία να γίνει ο χώρος μας ξανά αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις ως προς τις συνεργασίες. Γι’ αυτό είναι αδύναμη και όχι επίκαιρη η πρόταση να στείλουμε προσκλήσεις ή επιστολές σε άλλες δυνάμεις, αφού ήδη έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει νέα απογοήτευση και όλο αυτό να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία που θα μας ωθήσει σε μια μοναχική πορεία. Και είναι λάθος μια μοναχική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» πρόσθεσε.

«Είμαστε σε μια συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και στο νέο περιβάλλον χρειάζεται και ενότητα και ανασύνθεση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. Και σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν. Ας μην κρυβόμαστε. Η δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός σε αυτή την προσπάθεια» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Να μην κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα λάθη του ΠΑΣΟΚ και της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς. Για να είναι ο ρόλος μας σημαντικός υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να κλείσουμε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας. Δεν αντέχει άλλες εντάσεις ο χώρος μας. Δεύτερον, να εντείνουμε τη δουλειά μας σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ανασυγκρότησης: Ανάδειξη συντονιστικών των οργανώσεών μας σε όλη τη χώρα. Συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων του κόμματος. Λειτουργία των δικτύων με θετικά αποτελέσματα σε μαζικούς φορείς. Η επανεκκίνηση και η εξωστρέφεια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των στελεχών μας σε όλη τη χώρα σε ενωτικές δράσεις και παρεμβάσεις».

«Να τρέξουμε οργανωμένα τις καμπάνιες μας για την ειρήνη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της διαφθοράς. Να οργανώσουμε εκδηλώσεις για Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Να στηρίξουμε την ημερίδα για την Συνταγματική Αναθεώρηση που σχεδιάζει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας πρέπει να είναι αριστερή, δημοκρατική και προοδευτική, γιατί αλλιώς το κενό θα το καλύψουν δυνάμεις της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής» κατέληξε.