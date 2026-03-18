Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε τον Κώστα Κυρανάκη «ψεύτη» και τον κατήγγειλε για «απειλή σε προσωπικό επίπεδο» εις βάρος του.

Νέο επεισόδιο στη Βουλή αυτή τη φορά στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνηση για τα ταξί. Παρεμβαίνοντας κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων ο πρόεδρος του συνδικάτου οδηγών Αττικής Θύμιος Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε πυρά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη εγκαλώντας τον για «χουντικές» πρακτικές εις βάρος του κλάδου.

Οι αναφορές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αλλά και της προέδρου της επιτροπής Φωτεινής Αραμπατζή.

Ενδεικτικός της ένταση που επικράτησε είναι ο εξής διάλογος:

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσει στην επιτροπή (σ.σ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί) για να πάρει μετά συγχαρητήρια ο κύριος Κυρανάκης. Είναι ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Απαράδεκτος!

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση! Εγώ έχω ζήσει Χούντα!

Φωτεινή Αραμπατζή: Διαγράφονται από τα πρακτικά!

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε τα όλα! Στον κόσμο τα λέω!

Ελένη Γεωργακοπούλου: Αυτό είναι λογοκρισία!

Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς για λογοκρισία; Εάν και δεν είστε μέλος της επιτροπής, σας δίνεται πάντοτε ο λόγος. Σας αρέσουν οι εκφράσεις, περί χουντικών μέσα στη Βουλή;

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ! Ήρθα να υπερασπίσω τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Μην με αγριεύετε εμένα! Εκπροσωπώ την κοινωνία. Θα πω ό,τι θέλω, έχουμε Δημοκρατία.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έχουμε Δημοκρατία, δε γίνεται να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις…

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Θα πω ο,τι θέλω! Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και πρώτη φορά μου έχουν κάνει λογοκρισία.

Φωτεινή Αραμπατζή: Είμαι υποχρεωμένη να διαφυλάξω το κύρος της επιτροπής.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Με τέτοιο νομοσχέδιο το διαφυλάσσετε; Με το «αποφασίζω και διατάζω» και με το «εάν δεν σας αρέσει, αλλάξτε επάγγελμα» το προστατεύετε;

Φωτεινή Αραμπατζή: Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου!

Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν την κάνετε καλά τη δουλειά σας.

Στη συνέχεια ο Θύμιος Λυμπερόπουλος συνέχιζε να βάζει στο στόχαστρο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «ψεύτη» και τον κατήγγειλε για «απειλή σε προσωπικό επίπεδο» εις βάρος του. Όπως ισχυρίστηκε, του είπε σε συνάντηση στο γραφείο του: «θα δεις τι θα πάθεις».

«Έκανες ατόπημα! Δολοφόνησες τη Δημοκρατία των ταξιτζήδων! Χαμογέλα.. Σαν τον Νέρωνα! Θα περάσετε από τα κορμιά μας. Αυτό δεν είστε εκσυγχρονισμός, είναι οπισθοδρόμηση. Μας καταστρέφετε. Η Uber σου έφτιαξε το νομοσχέδιο», πρόσθεσε στους ίδιους υψηλούς τόνους.