Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, αναφέρθηκε στο πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα σε συνέντευξή του στο OPEN.

Ο κ. Καλπάκης καταδίκασε την αντίδραση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες για τις συνθήκες εργασίας. «Έλεος! Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι ένα εργατικό δυστύχημα δεν αφορά την εργασιακή πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν ακούστηκαν, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες για διαρροές προπανίου στον χώρο του εργοστασίου.

Όπως τόνισε «ενώ έχουμε πέντε νεκρές εργάτριες, εν ώρα εργασίας, σε χώρο εργασίας, από προχθές ακούμε την κυβέρνηση, και τώρα και τον αρμόδιο υφυπουργό, να λένε ότι δεν είναι ζήτημα εργασιακής πολιτικής. Έλεος κάπου! Και να λένε ότι είναι θέμα της περιφέρειας, ότι είναι θέμα του ενός, είναι θέμα του αλλού, είναι θέμα του τρίτου. Θα περίμενα από την κυβέρνηση και από την κυρία Κεραμέως, την υπουργό Εργασίας, που είναι εξαφανισμένη, να χτυπήσουν έναν συναγερμό. Να αισθανθούν την ανάγκη να βγουν και να πουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να σταματήσουν να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους στους χώρους εργασίας. Αυτό θα περίμενα από την κυβέρνηση και όχι να ρίχνει την ευθύνη αλλού.»

«Βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια και μας λένε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι δυνατόν να αμφισβητούν την ΟΣΕΤΕΕ; Τους έχουν φωνάξει στο Υπουργείο να κάνουν έναν διάλογο και να τους πουν, επειδή αμφισβητούν τους αριθμούς, γιατί δεν είναι αυτοί και είναι λιγότεροι;»

