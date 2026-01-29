Ένταση επικράτησε στην εκπομπή Live You του Σκάι μεταξύ των δύο παρουσιαστών Μαρίας Αναστασοπούλου και Άρη Πορτοσάλτε για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα με αφορμή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα στοιχεία για τους νκερούς εργαζόμενους και πολλά ακόμη.

Ένταση επικράτησε στην εκπομπή Live You του Σκάι μεταξύ των δύο παρουσιαστών Μαρίας Αναστασοπούλου και Άρη Πορτοσάλτε για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Το επεισόδιο πυροδότησε μια τοποθέτηση του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος διερωτήθηκε: «Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;».

Η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε άμεσα. «Τώρα, αυτό που κάνεις… Όχι, όχι, αυτό δεν θα μου το κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα, όχι!», ξέσπασε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Δεν το κάνω σε σένα! Δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι εκεί…», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε, εννοώντας προφανώς τον κόσμο ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις δηλώσεις της οποίας ξεκίνησε η κουβέντα.

«Άμα θες να το απευθύνεις εκεί, δεν θα το κάνεις στην κουβέντα μαζί μου», απάντησε η Μ. Αναστασοπούλου.

Α.Πορτοσάλτε.: Εάν δεν θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σκότωσε τις πέντε γυναίκες, τότε να αφήσουμε το πυροσβεστικό σώμα...

Μ.Αναστανοπούλου.: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ.

Α.Π.: Δεν απευθύνομαι σε σένα

