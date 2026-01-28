Όλοι στον Περισσό εργάζονται για τη μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

Σε «ρυθμούς» Συνεδρίου κινείται το ΚΚΕ, με τους συνέδρους που εκλέχθηκαν από τις οργανώσεις να ετοιμάζονται να βάλουν τα «θεμέλια» για ένα «Κόμμα έτοιμο για όλα».

Το θέμα του Συνεδρίου είναι «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!», ενώ όλοι στον Περισσό εργάζονται για τη μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.

«Κόμμα έτοιμο για όλα»

Για μέλη του ΚΚΕ, το Συνέδριο και η πορεία προς αυτό, αποτελεί μια μακρά και δημιουργική διαδικασία. Σε αυτή, μέσω του δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου και των συζητήσεων που γίνονται σε όλες τις οργανώσεις του κόμματος, συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του και της νεολαίας του.

Και αποτελεί, ίσως, την καλύτερη απάντηση στις κατηγορίες των αντιπάλων του περί «έλλειψης εσωκομματικής διαδικασίας» εντός του κόμματος. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα δεν κινητοποιεί τόσο πολύ κόσμο –οργανωμένο και μη- για να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία του και με διάλογο σε βάθος.

Από τη δημοσίευση τους, τον περασμένο Οκτώβριο, οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 22ο Συνέδριο τον Οκτώβριο, διακινήθηκαν περισσότερα 90.000 αντίτυπα. Με απλά λόγια, μπήκαν σε τόσα –περίπου σπίτια. Ακολούθησε η πραγματοποίηση δεκάδων συσκέψεων και εκδηλώσεων του σε όλη τη χώρα.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, μαζί με τη συμβολή τους στην οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων, συναντήθηκαν με χιλιάδες εργαζόμενους κι εργαζόμενες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες και συζήτησαν δημόσια μαζί τους τις Θέσεις και την ανάγκη συμπόρευσης με το ΚΚΕ.

Αυτή η διαδικασία, όσο και αν σε κάποιους μοιάζει «παλιομοδίτικη», αποτελεί ένα μοναδικό στοιχείο, που δείχνει την αδιάκοπη επαφή του με μεγάλα τμήματα του λαού, ώστε να γίνει πράξη η προσπάθεια για «ένα Κόμμα έτοιμο για όλα», όπως ανέφερε στην ανακοίνωση της η Κεντρική Επιτροπή.

Σε οργανωτικό επίπεδο, από τα μέσα Δεκεμβρίου έως και την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν οι Συνδιασκέψεις των Οργανώσεων Περιοχής του ΚΚΕ και συγκεκριμένα των της Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Αν. Στερεάς-Εύβοιας, Κρήτης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και των Οργανώσεων στις χώρες του Εξωτερικού.

Πριν από δέκα ημέρες, με την πραγματοποίηση και της Συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής -της μεγαλύτερης Οργάνωσης του Κόμματος- ολοκληρώθηκε μια μακρά προσυνεδριακή εσωκομματική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα του Κόμματος, με συζήτηση επί των Θέσεων της ΚΕ, ανάπτυξη πλούσιου προβληματισμού για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς και την παρέμβαση του Κόμματος, αλλά και την εκλογή νέων καθοδηγητικών οργάνων των Οργανώσεων, Γραμματέων Περιοχής, καθώς και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

Η μεγάλη αυτή διαδικασία, κορυφώνεται το τετραήμερο που ακολουθεί. Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, η μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι). Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση “Το Μανιφέστο” του Μπ. Μπρεχτ, μια ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ενγκελς.

Την Πέμπτη, οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα συνεχιστούν στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της ΚΕ προς τους αντιπροσώπους από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.