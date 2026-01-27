Η απάντηση του πρώην υπουργού στη ΝΔ, μετά την κατάθεσή του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία «παραμένει αφοσιωμένη» στην «ωμή προπαγάνδα και τον γκεμπελισμό», τονίζει ο Κώστας Σκανδαλίδης, απαντώντας στα σχόλια πηγών του κυβερνώντος κόμματος μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για «κυνική ομολογία» του Κώστα Σκανδαλίδη, σχολιάζοντας πως στην κατάθεσή του «αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς», καθώς η «μόνη “ποινή” τους» ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων.

«Όπως επανειλημμένα στην κατάθεσή μου ανέλυσα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε δομήσει σύστημα υποβολής, παραλαβής και αποδοχής των αιτήσεων, που σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέβαλε αυτόματα κάθε προσπάθεια είσπραξης ενισχύσεων από μη δικαιούχους», τόνισε ο Κώστας Σκανδαλίδης στην απάντησή του.

«Κατά συνέπεια, η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός και παραμένει αφοσιωμένη στην ωμή προπαγάνδα και στον γκεμπελισμό», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός.