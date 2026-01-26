Ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα όπου σκοτώθηκαν 4 εργαζόμενοι.

Στα Τρίκαλα και στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στη Βιολάντα αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι «απλοί αριθμοί σε μια είδηση», αλλά άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών από εργατικά δυστυχήματα μέσα στο 2025, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια της ανοχής της κοινωνίας απέναντι στην εργασιακή ανασφάλεια.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι πολυτέλεια, επισημαίνοντας την ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει την προστασία της εργασίας μέσω αυστηρών και αποτελεσματικών ελέγχων. Όπως σημείωσε, μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται συνθήκες εργασίας που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους τους, τονίζοντας την ανάγκη για ένα κράτος που θα εξασφαλίζει πραγματική ασφάλεια για όλους, ώστε να μη θρηνούνται άλλες ζωές στο μέλλον.

