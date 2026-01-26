Ανάρτηση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος τονίζει «Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

