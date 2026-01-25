Ο γραμματέας της ΝΕΑΡ και φυσικός αρχηγός της πλειοψηφίας, απέρριψε την προοπτική του Λαϊκού Μετώπου, επιμένοντας ότι μπορούν να υπάρξουν συνθήκες για την ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στέλνοντας σήμα προς την ηγεσία, ότι μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική και ενωτική λύση, σήμερα.

Την ανάγκη η Νέα Αριστερά να επενδύσει στην προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας, συνολικά της Αριστεράς, έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στο Συνέδριο του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υποστηρίζοντας πως το βασικό στρατηγικό πρόβλημα, είναι η αναζήτηση συνεργασιών «με υλικά, με κόμματα, με πολιτικούς χώρους που έχουν απολέσει την αξιοπιστία τους».

Ο γραμματέας της ΝΕΑΡ και φυσικός αρχηγός της πλειοψηφίας, απέρριψε την προοπτική του Λαϊκού Μετώπου, επιμένοντας ότι μπορούν να υπάρξουν συνθήκες για την ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στέλνοντας σήμα προς την ηγεσία, ότι μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική και ενωτική λύση, σήμερα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε λόγο αναξιοπιστίας»

Ο κ.Σακελλαρίδης σημείωσε πως «το 2023 με αριστερό πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να πείσει την κοινωνία ότι αποτελεί την εναλλακτική. Γιατί, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν τα κατάφερε; Επειδή δεν είχε αριστερό πρόγραμμα; Όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν τα κατάφερε γιατί είχε χάσει την αξιοπιστία και όσο και να μίλαγε δεν τον άκουγε ο κόσμος. Και τα καλύτερα πράγματα να έλεγε, τα αυτιά ήταν κλειστά, οι πλάτες ήταν γυρισμένες γιατί είχε χαθεί η αξιοπιστία».

Όπως ανέφερε, η Αριστερά βρίσκεται σε βαθιά κρίση. «Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι και η κοινοβουλευτική μας ομάδα και ο πρόεδρος και τα στελέχη μας έχουνε εξαιρετικά αριστερές και ριζοσπαστικές προτάσεις και δεν μπαίνουνε όταν στα ζητήματα αυτά, δεν υποκύπτουν στα ζητήματα σε πολιτικές πιο κεντρώες.

Αλλού είναι το πρόβλημα και εκεί θέλω να έρθω, το ζήτημα της στρατηγικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όμως, έριξε τα «βέλη» του προς όσους προσβλέπουν σε συνεργασία με δυνάμεις όπως ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως «Αυτό το στίγμα που δίνουμε πολλές φορές στην κοινωνία. Ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με υλικά, με κόμματα, με πολιτικούς χώρους που έχουν απολέσει την αξιοπιστία. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί πρόβλημα και στη δική μας πολιτική πρόταση».

«Έχοντας πει όλα αυτά, πιστεύω ότι και στο πνεύμα της συνεδριακής μας απόφασης, είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο, να βάλουμε ξανά το ζήτημα της ανασυγκρότησης της Αριστεράς μέσα σε ένα πλαίσιο ενωτικό που να μπορεί να παράξει ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες για να μπορέσει να έρθει αυτή η αλλαγή. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε αυτό, αυτή τη φλόγα που μας κράτησε όλο αυτό το διάστημα», σημείωσε στη συνέχεια.

Τέλος, έκλεισε την ομιλία του αφήνοντας περιθώριο συμβιβαστικής λύσης. «να βρίσκουμε τρόπους να συνεπάρχουμε, να συνθέτουμε και με συντροφικό τρόπο να μπορούμε να προχωράμε μαζί. Έχουμε υπάρξει σε κόμμα το οποίο είχε διαφορετική άποψη για το τι νόμισμα θα έχουμε. Και λίγο πριν τις εκλογές έχουμε υπάρξει σε κόμματα με θεμελιώδεις διαφωνίες. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της κουλτούρας που έχουμε, με σεβασμό σε όλες τις απόψεις και αυτές που πλειοψηφούν και αυτές που μειοψηφούν, μπορούμε όλοι και όλες να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κρίσιμο και δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας».