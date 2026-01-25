Με τα κορυφαία στελέχη να παίρνουν τον λόγο, ξεχωρίζουν οι αιχμές που άφησαν ο Νίκος Βούτσης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην υπουργό Οικονομικών να τονίζει ότι δεν αρκεί μόνο μια διατύπωση που να ικανοποιεί τους πάντες, αλλά αυτή να την υπηρετούν όλοι.

Με την επιτροπή Πολιτικής Απόφασης να συνεδριάζει εκ νέου, σε μια προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση στη διατύπωση που αφορά τις συμμαχίες, η συζήτηση «ζωηρεύει» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη για τέταρτη και τελευταία ημέρα το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Με τα κορυφαία στελέχη να παίρνουν τον λόγο, ξεχωρίζουν οι αιχμές που άφησαν ο Νίκος Βούτσης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην υπουργό Οικονομικών να τονίζει ότι δεν αρκεί μόνο μια διατύπωση που να ικανοποιεί τους πάντες, αλλά αυτή να την υπηρετούν όλοι.

Τσακαλώτος: «Θέλουμε τη δέσμευσή μας ότι θα το υπηρετήσουμε όλοι και όλες

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπερασπίστηκε τις θέσεις της πλειοψηφίας και μίλησε για την ανάγκη να είναι παρούσα η Ριζοσπαστική Αριστέρα. «Όλοι θέλουμε τις συμμαχίες. Όλοι θέλουμε κάτι που δεν είναι κεντρώος λύσης. Αλλά θέλουμε να βγούμε με ένα ενωτικό, μια ενωτική πολιτική απόφαση, αλλά που στην πράξη θα την υπηρετήσουμε όλοι. Δεν ήμασταν συλλογικοί όπως έπρεπε όλο το προηγούμενο χρόνο», τόνισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Μάλιστα, εξαπέλυσε «καρφιά» εναντίον των συντρόφων του της ηγεσία, καθώς όπως είπε «είχαμε προσωπικές επιλογές που ο καθένας έκανε μια εκδήλωση εδώ, ο άλλος έκανε μια εκδήλωση εκεί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ούτε μπορούμε να κρυφτούμε από ένα ενιαίο κείμενο αν αυτό θα παραμείνει».

«Άρα νομίζω η επιτροπή πολιτικής απόφασης δουλεύει για ένα ενιαίο κείμενο που θα μας καλύψει όλους και όλες, αλλά θέλουμε τη δέσμευσή μας ότι θα το υπηρετήσουμε όλοι και όλες. Με αυτό που λέει και όχι με τη στρατηγική που έχει ο καθένας», είπε κλείνοντας.

Νωρίτερα, είχε αφήσει αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για προσωποπαγή κόμματα. «Κοιτάξτε συντρόφοι και συντρόφισσες, ακούω ότι δεν μπορούμε και όλοι το κάνουμε πού και πού να είμαστε εμείς οι μόνοι συνεπείς. Αλλά άλλο αυτό συντρόφοι και συντρόφισσες και άλλο Εγώ, Εγώ ο μόνος συνεπής”»”

Ηλιόπουλος: «Να παλέψουμε για τις ζωές των ανθρώπων»

Από την πλευρά της ηγεσίας, ο Νάσος Ηλιόπουλος μίλησε για τη δουλειά και τις θέσεις που έχει εκφράσει και στηρίξει τόσο το κόμμα, όσο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα αυτό το διάστημα. «Πίστευα και πιστεύω στο ιδρυτικό συμβόλαιο της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι ανίκητος ο Μητσοτάκης», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΕΑΡ.

Τέλος, υπερασπιζόμενος τη γραμμή του Λαϊκού Μετώπου, σημείωσε πως «εγώ θα ήμουν περήφανος για ένα κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που παλεύει για συμμαχίες και φέρνει αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων».

Βούτσης: «Δεν πρέπει να μας αφορούν όσοι απαξιώνουν τα στελέχη τη Αριστεράς»

Ο Νίκος Βούτσης, με τη σειρά του, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης, δίνοντας στίγμα ενότητας μέσω της ομιλίας του, με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής να κερδίζει τα χειροκροτήματα των συνέδρων.

Όμως, αν και δεν τον κατονόμασε, άσκησε σκληρότατη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτονόητα όμως δεν μας αφορά και η επιλογή εγχειρημάτων που εν τη γενέσει τους, όχι μόνο επιλέγουν την Κεντροαριστερά ως βασικό χώρο αναφοράς και τη δήθεν αδιαμεσολάβητη σχέση εν γένει με τους πολίτες, αλλά και κυρίως απαξιώνουν τα στελέχη των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, ως ιδιοτελείς, ως τελειωμένους, ανεπαρκείς, φθαρμένους, ως εγκλωβισμένους σε συλλογικότητες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν στη γέννηση δήθεν της νέας ελπίδας μέσα από ένα προσωποπαγές κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «η ρητορική αυτή είναι η αυθεντική ακολουθία της περίφημης και άθλιας διχαστικής πολιτικής που επέρριψε σε δήθεν «βαρίδια» και σε «φατρίες» τις ευθύνες για τις πολιτικές ήττες του κόμματός μας στο παρελθόν και που οδήγησε σε διασπάσεις και στην ανάδειξη ως αρχηγού της τότε Παράταξής μας ενός άσχετου με την Αριστερά νέου πολιτικού, που ισχυρίστηκε «εγώ μόνο μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη και μπορώ να το κάνω μόνος μου».