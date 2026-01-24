Για τις διεθνείς εξεκλίξεις, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κυριακό Μητσοτάκη, μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Για τα φλέγοντα θέματα σε διεθνή επίπεδο, αλλά και εντός της χώρας μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Ειδικότερα, τόνισε ότι «οι ευρωπαϊκές ηγεσίες σέρνονται πίσω από τον Τραμπ εδώ και καιρό» και συμπλήρωσε πως «Ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται το “ανήκουμε στη Δύση” και έχει κάνει τη χώρα έρμαιο σε εκβιασμούς, ασυδοσία και ανασφάλεια. Αυτό έχει καταντήσει τη χώρα σήμερα».

Για τον ρόλο της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε: «Δεν πρέπει να αναδιπλωθούμε στον εαυτό μας. Γιατί αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων τάξεων. Και έτσι ορίζεται η ταυτότητά μας. Να είμαστε και να ενεργούμε πολιτικά για το συμφέρον των εργαζόμενων τάξεων. Δεν είναι το συμφέρον των εργαζόμενων σήμερα το να κλειστούμε στον εαυτό μας».

Αναλυτικά όσα είπε η Έφη Αχτσιόγλου

Για τις διεθνείς εξελίξεις

Οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνουν ότι έχουμε εισέλθει σε μία απολύτως επικίνδυνη κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις. Είναι αλήθεια ότι σε αυτές πάντα υπήρχε υποκρισία, όμως είναι τρομερά διαφορετικός ένας κόσμος στον οποίο η ωμή βία και η επέμβαση σε ένα άλλο κράτος απαγορεύονται και αυτός είναι ο κανόνας, ο οποίος μπορεί να παραβιάζεται αλλά είναι ο κανόνας, και είναι εντελώς διαφορετική μία παγκόσμια κατάσταση στην οποία η ωμή βία και η επέμβαση δεν απαγορεύονται. Όπου η βία είναι πια ο κανόνας. Γιατί σε αυτή την κατάσταση έχουμε εισέλθει. Πρόκειται για μία νέα τάξη πραγμάτων, ένα νέο διεθνές δίκαιο φτιάχνεται σήμερα στο οποίο η ωμή επέμβαση και η βία είναι ο κανόνας. Και αυτό είναι μία οριακή συνθήκη.

Για το πώς αντιδρούν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και η κυβέρνηση της ΝΔ

Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες σέρνονται πίσω από τον Τραμπ εδώ και καιρό. Σιωπή για τη γενοκτονία στη Γάζα, σιωπή για τη Βενεζουέλα και τώρα αμηχανία και πανικός μπροστά στις εξελίξεις στη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτής της Ευρώπης, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ο ορισμός της υποτέλειας. Με μεσοβέζικες στάσεις για το υποτιθέμενο “Συμβούλιο Ειρήνης”. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται το “ανήκουμε στη Δύση” και έχει κάνει τη χώρα έρμαιο σε εκβιασμούς, ασυδοσία και ανασφάλεια. Αυτό έχει καταντήσει τη χώρα σήμερα.

Για το σκηνικό εντός Ελλάδας

Παρά τα 13ωρα, παρά την οικονομική αφαίμαξη, παρά τα δυσθεώρητα υπερπλεονάσματα κάθε χρονιά, παρά τους υπερεξοπλισμούς, παρά τα σκάνδαλα, παρά τη διαπλοκή, η ΝΔ με πληγές και με φθορές εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Στο τοπίο του αριστερού χώρου και της προοδευτικής παράταξης υπάρχει απόλυτη ρευστοποίηση, μία πλήρης αδυναμία να ασκηθεί μία ουσιαστική, επιθετική αντιπολίτευση και να αρχίσει να οργανώνεται ένας αντίπαλος στη δεξιά πόλος. Φαίνεται η κατάσταση να είναι προσκολλημένη στο παρελθόν.

Για το τι πρέπει να κάνει η Νεά Αριστερά

Μπροστά σε αυτά τα διακυβεύματα, μπροστά σε αυτόν τον παγκόσμιο κίνδυνο και σε αυτά τα δεδομένα, εμείς τι πρέπει κάνουμε; Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να αναδιπλωθούμε στον εαυτό μας. Γιατί αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζόμενων τάξεων. Και έτσι ορίζεται η ταυτότητά μας. Να είμαστε και να ενεργούμε πολιτικά για το συμφέρον των εργαζόμενων τάξεων. Δεν είναι το συμφέρον των εργαζόμενων σήμερα το να κλειστούμε στον εαυτό μας.

Ειπώθηκε προηγουμένως ότι: “Το να λες θέλω ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για να συνεργαστώ είναι η πολιτική του μέσου όρου, την οποία λέμε ότι απεχθανόμαστε”. Όχι, δεν λέμε “μίνιμουμ πρόγραμμα”. Κανείς δεν λέει “μίνιμουμ πρόγραμμα”. Εμείς λέμε ένα πρόγραμμα με βασικές προτεραιότητες: φορολογία, εργασία, εξωτερική πολιτική. Βασικές προτεραιότητες. Λέμε ότι δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλη τη στρατηγική, αλλά δεν λέμε ένα πρόγραμμα μέσου όρου. Τι είναι ο μέσος όρος; Εμείς να λέμε όχι στους υπερεξοπλισμούς, οι άλλοι να λένε ναι, και να καταλήγουμε εντάξει λίγο υπερεξοπλισμοί. Εμείς δεν λέμε αυτό, εμείς λέμε ένα πρόγραμμα με βασικές προτεραιότητες που μπορεί να διαμορφώσει μία δυναμική ανατροπής της δεξιάς, στο σήμερα όχι στο απώτερο μέλλον. Και αυτό είναι υπέρ των εργαζόμενων τάξεων, αυτό είναι η ταυτότητά μας.

Άρα να κάνουμε μία ταυτοτική πολιτική και όχι μία πολιτική της ταυτότητας. Ταυτοτική πολιτική θα πει να βάλουμε μπροστά τη φορολογία του πλούτου, την υπεράσπιση της εργασίας, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αύξηση του μεριδίου των μισθών στον παραγόμενο πλούτο. Να βάλουμε ένα όχι στους υπερεξοπλισμούς και στην πολεμική οικονομία. Αυτό είναι μία ταυτοτική πολιτική. Όχι μία πολιτική που επικαλείται διαρκώς την ταυτότητα. Αλλά που κάνει πράξη αυτό που λες ότι είσαι. Αυτό προτείνουμε και αυτό είναι η αρχή με την οποία ανοίγεσαι στη συζήτηση.

Πώς ορίζει αυτό τη σχέση μας με τους άλλους; Με δύο τρόπους. Να μην κλείσουμε την πόρτα στον διάλογο, στη συζήτηση και σε ενδεχόμενες συμμαχίες. Αλλά και να μην κάνουμε συμμαχίες με κάθε κόστος και χωρίς όριο. Να υπερασπιστούμε δηλαδή αυτό που είμαστε. Την απόφασή μας να ιδρύσουμε τη Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να έχει αυτή την ταυτότητα η Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε στον ενεργό συσχετισμό δυνάμεων για να τον αλλάξουμε, σήμερα. Αυτό ορίζει η ταυτότητά μας.

Όλοι έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε διαφωνίες, το ξέρουμε. Αλλά πρωτίστως έχουμε αξίες, όλοι μας εδώ μέσα. Με σεβασμό ο ένας στον άλλο. Με ανοχή στη διαφορετική άποψη. Με αναγνώριση του αξιακού φορτίου που καθένας από εμάς τιμά και φέρει. Να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με μνήμη και με περηφάνια για όσα έχουμε κάνει. Για τις αποφάσεις μας. Για όσα έχουμε επιλέξει και μας φέρανε σήμερα εδώ.