Η συζήτηση για την πολιτική απόφαση, θα ξεκινήσει το Σάββατο και θα κορυφωθεί την Κυριακή. Εκεί θα καταστεί σαφές αν θα καταστεί δυνατό να βρεθεί κάποια συμβιβαστική φόρμουλα ή αν η Νέα Αριστερά θα οδηγηθεί στη ρήξη, με νέα ηγετική ομάδα.

Η ώρα των αποφάσεων για τη Νέα Αριστερά, έφτασε. Οι στρατηγικές διαφωνίες που υπάρχουν στην Πατησίων δεν γίνεται να «κρυφτούν κάτω από το χαλί». Για ακόμα μια φορά. Στο Συνέδριο, θα πρέπει να παρθούν σκληρές αποφάσεις, με τον Αλέξη Χαρίτση να στέλνει το δικό του, καθαρό μήνυμα προς τους συνέδρους, αλλά και προς τα στελέχη του κόμματος για το αύριο.

Η δραματική προειδοποίηση Χαρίτση: «Αυτό το σχέδιο μπορώ να υπηρετήσω»

Ενώπιον των συνέδρων και μπροστά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να μην κρυφτεί πίσω από το «δάχτυλο» του. Τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η άποψη του είναι μειοψηφική στο σώμα – κατά πάσα πιθανότητα.

Μίλησε με θέρμη για την ανάγκη δημιουργίας ενός Λαϊκού Μετώπου, χωρίς αποκλεισμούς και κυρίως, χωρίς τον «προκαταβολικό» αποκλεισμό του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να επιδιώξει η πλειοψηφία. Ανέλυσε τόσο τη διεθνή, όσο και την εγχώρια κατάσταση, επιχειρηματολογώντας πάνω σε πραγματικά ζητήματα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν προσπάθησε να απαξιώσει την αντίθετη άποψη και το σχέδιο που προτάσσει. Έθεσε, όμως, τη δική του «κόκκινη γραμμή», απευθύνοντας μια δραματική προειδοποίηση προς τους συνέδρους.

«Να είναι η Νέα Αριστερά η δύναμη κρούσης, το πιο μαχητικό τμήμα της σύγκρουσης με την ακροδεξιά, την πολεμοκαπηλία και την ολιγαρχία. Στο Λαϊκό Μέτωπο της εποχής μας. Και αυτή είναι η πρότασή μου στο συνέδριο μας», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως «αυτό είναι το σχέδιο που εγώ μπορώ να υπηρετήσω».

Με απλά λόγια, ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που απορριφθεί η στρατηγική που προκρίνει, δεν θα είναι πρόεδρος την επόμενη μέρα. Το κόμμα θα πρέπει να πορευθεί με μια νέα ηγεσία, που θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας της νέα απόφαση.

Το Σαββατοκύριακο τα σπουδαία

Στη σημερινή, δεύτερη ημέρα του, στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου βρίσκεται η συζήτηση επί του προγράμματος. Θεωρείται, όμως, δεδομένο ότι οι σύνεδροι που θα πάρουν τον λόγο θα δείξουν και το στίγμα σε σχέση με την πολιτική απόφαση και το σχέδιο που θα προκρίνουν.

