Η ώρα των αποφάσεων για τη Νέα Αριστερά, έφτασε. Οι στρατηγικές διαφωνίες που υπάρχουν στην Πατησίων δεν γίνεται να «κρυφτούν κάτω από το χαλί». Και πάλι. Στο Συνέδριο, θα πρέπει να παρθούν σκληρές αποφάσεις.

Στην ανάγκη συγκρότησης ενός εκλογικού πόλου που θα περιλαμβάνει όλες της δυνάμεις της Αριστεράς και της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας, έτσι ώστε να νικηθεί η Δεξιά και η Ακροδεξιά που διαμορφώνεται από την αρχή, με τη μορφή του «τραμπισμού», στάθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά την εισήγηση του, στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Όλα αυτά, την ώρα που το κόμμα είναι βαθιά διχασμένο για το ζήτημα της στρατηγικής των συνεργασιών. Την ώρα που η ηγεσία προκρίνει τη συγκρότηση ενός Λαϊκού Μετώπου, αλά ελληνικά, η παρούσα πλειοψηφία επιμένει στην ανασυγκρότηση ενός πόλου της λεγόμενης ριζοσπαστικής Αριστεράς και κυρίως… μακριά από τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που οδηγεί το κόμμα σε κρίση και όπως όλα δείχνουν, σε ρήξη.

«Είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας»

Και όπως φάνηκε από την εισηγητική τοποθέτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, η κάθε πλευρά εμμένει στις θέσεις με τις οποίες πορεύτηκε τους προηγούμενους μήνες.

«Οι εκλογές δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς», σημείωσε ο κ.Χαρίτσης.

Λίγη ώρα νωρίτερα, έκανε εκτενή αναφορά στη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνονται διεθνώς, την εποχή του Ντόναλτ Τραμπ, τονίζοντας πως «δεν έχουμε αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης. Έχουμε παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή. Είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας».

«Θα έχει τρίτη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ναι ή όχι;»

Συνδέοντας τη διεθνή συγκυρία με την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, έθεσε το δίλημμα στους συνέδρους. Εδώ μπαίνει το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: Θα έχει τρίτη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ναι ή όχι;», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» εναντίον του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας πως «ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα διεκδικεί ένα πράγμα: Να πείσει ότι αυτός και το κόμμα του είναι οι γνήσιοι εκφραστές της ατζέντας του τραμπισμού. Έτσι θα διεκδικήσει νομιμοποίηση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Μαρίας Καρυτσιανού, την οποία ενέταξε στο αντιδραστικό, τραμπικό στρατόπεδο. «Η αντιδραστική ατζέντα δεν γνωρίζει σύνορα. Διαποτίζει την κοινωνία. Το πρόσφατο παράδειγμα με τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού το δείχνει καθαρά. Αντί να συζητάμε πώς θα διευρύνουμε τα δικαιώματα στον 21ο αιώνα, ανοίγει ξανά συζήτηση για θεμελιώδη δικαιώματα και τις μεγάλες κατακτήσεις της δημοκρατίας μας», σημείωσε ο κ.Χαρίτσης.

«Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί με το αντιπαραθετικό σχέδιο της πλειοψηφίας του κόμματος του. «Στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο. Οφείλουμε να συγκρουστούμε μετωπικά με το σχέδιο του εγχώριου τραμπισμού. Γιατί το σχέδιο της Δεξιάς είναι ένα (…) υπάρχει ένα και μόνο κόμμα εξουσίας: το κόμμα του Τραμπ! Ε, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε!».

Ο Αλέξης Χαρίτσης επέμεινε ότι το 2026, το Λαϊκό Μέτωπο είναι η επιτακτική απάντηση στην ακροδεξιά και στον πόλεμο, ενώ απάντησε και στην κριτική που ακούει συχνά, ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του. «Κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση. Δεν προηγούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «το Λαϊκό Μέτωπο είναι γραμμή ενεργής παρέμβασης. Πίεσης. Αναμόρφωσης και υπέρβασης του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης. Το αντίθετο», ξεκαθαρίζοντας πως «πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του».

Δεν κλείνουμε την πόρτα στον Τσίπρα

Είναι ξεκάθαρο πως για την πλειοψηφία, υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» με ονοματεπώνυμο, που δεν είναι άλλο από αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, ο κ.Χαρίτσης δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του. Ξεκαθάρισε ότι «δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά», ενώ μίλησε ανοιχτά για τον πρώην πρωθυπουργό..

«Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής. Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου. Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

