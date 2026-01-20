Μεγάλες αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Αποστάσεις με το «καλημέρα» πήρε από τους προοδευτικούς και Κεντροαριστερούς πολίτες η Μαρία Καρυστιανού μετά την τοποθέτηση της για τις αμβλώσεις, καθώς κατέστη σαφές ότι η πολιτική «ακροβασία» μέσω του συνθήματος «ούτε Αριστερά, ούτε Δεξιά» -εκ των πραγμάτων- «γέρνει» πάντα προς τα δεξιά.

Παράλληλα, με την επιμονή της να επιτίθεται ονομαστικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που αποφεύγει να αναφερθεί στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, οδηγεί αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου στο συμπέρασμα ότι επιχειρεί να απευθυνθεί –κατά κύριο λόγο- στους συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Ούτε Αριστερά… αλλά μάλλον Δεξιά

Η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι το πρώτο πρόσωπο που στον δημόσιο διάλογο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει, πλέον, Αριστερά και Δεξιά. Το «τέλος της ιστορίας» δεν είναι καινούργιο ιδεολόγημα, ούτε φυσικά ελληνικό. Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, επιχείρησε να το εκφράσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η διαφορά έγκειται στο ότι η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, «αγκαλιάστηκε» με την προηγούμενη ιδιότητα της, όντως, και από τους αριστερούς και από τους κεντροαριστερούς, αλλά και από ένα τμήμα των πολιτών που στηρίζουν τη δεξιά. Και κάπως έτσι, φαίνεται ότι πίστεψε πως για το νέο της πολιτικό εγχείρημα μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους παραπάνω και να διεκδικήσει την ψήφο τους.

Από τη στιγμή που προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος και επέλεξε την επιθετική επικοινωνιακή πολιτική, ήταν δεδομένο ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί για μια σειρά από ζητήματα. Και εκ των πραγμάτων, οι θέσεις που θα εξέφραζε πάνω σε αυτά, θα την τοποθετούσαν σε κάποιο από τα σημεία του πολιτικού «χάρτη». Και τα όσα είπε για τις αμβλώσεις, είναι άποψη που εκφράζουν μόνο η «σκληρή» Δεξιά και η Ακροδεξιά, λένε τόσο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ίδια πρόσωπα, μάλιστα, θεωρούν ότι όσο περισσότερο θα ανοίγει τα «χαρτιά» της, τόσο θα γίνεται σαφές ότι οι απόψεις της βρίσκονται κοντά στη «σκληρή Δεξιά». Επομένως, εκτιμούν ότι με τέτοιες θέσεις, οι προοδευτικοί πολίτες θα απομακρύνονται από τη σκέψη να στηρίξουν το υπό διαμόρφωση κόμμα της.

Ποιοι ψηφίζουν Καρυστιανού;

Η δημοσκόπηση, πάντως, της Opinion Poll για το Action24, έδειξε ότι στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού;», οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν «πολύ» σε ποσοστό 23,4%, ενώ την ίδια απάντηση, σε ποσοστό 14%, δίνουν εκείνοι του ΠΑΣΟΚ – ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο για τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Κεντροαριστεράς.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει σε μονοπρόσωπα και σκληρά δεξιά κόμματα. Την απάντηση «πολύ» έδωσε το 27,1% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, το 24% της Νίκης και το 18,5% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αντίθετα, η κ.Καρυστιανού φαίνεται πως έχει αισθητά μειωμένη απήχηση στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ -το μικρότερο ποσοστό από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα- καθώς μόλις το 9,1% απάντησε «πολύ» - ποσοστό μικρότερο κατά τρεις ολόκληρες μονάδες και από εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που ακολουθεί με 12,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα έγινε πριν από τις χθεσινές δηλώσεις της.

Επιθέσεις στον Τσίπρα

Εκείνο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από πολιτικά στελέχη που υποστηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει η κ.Καρυστιανού, για τον πρώην πρωθυπουργό. Θεωρούν ότι αναπαράγει πλήρως τη ρητορική της κυβέρνησης, ενώ ισχυρίζονται ότι δείχνει να ξεχνάει τα δύο πρώτα μνημόνια και το ποιοι οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.

Παράλληλα, πιστεύουν ότι προσπαθεί να απευθυνθεί με αυτό τον τρόπο σε αρκετούς απογοητευμένους πολίτες, οι οποίοι απέχουν τα τελευταία χρόνια από τις εκλογικές αναμετρήσεις και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό συνθήκες, να στηρίξουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.