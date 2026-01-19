Με κοινή δήλωσή τους ο Φεμινιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και η Νέα Αριστερά απαντούην στις δηλώσει Καρυστιανού περί δημοσιας διαβούλευσης για τις αμβλώσεις.

Η δημόσια παρουσία και η επιθυμία εμπλοκής στην πολιτική ζωή, συνοδεύεται από την ευθύνη των θέσεων που εκφράζονται, σχολιάζει σε κοινή δήλωση το Φεμινιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και η Νέα Αριστερά απαντώντας στην Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις της περί αμβλώσεων.

«Η κα Καρυστιανού επέλεξε σήμερα να θέσει στον δημόσιο διάλογο ζητήματα τα οποία οι φεμινιστικοί αγώνες και η Κοινωνία των Πολιτών έχουν κλείσει οριστικά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αμφισβητώντας θεμελιώδη κεκτημένα» σχολιάζει η ανακοίνωση επισημαίνοντας πως «Η κα Καρυστιανού, εκφράζοντας «προσωπικές αμφιβολίες» για το ζήτημα των αμβλώσεων, πρότεινε δημόσια διαβούλευση με την κοινωνία επί του θέματος, αναμειγνύοντας σκοταδιστικές αντιλήψεις με ψευδοεπιστημονικές θέσεις.

»Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι φεμινιστικές κατακτήσεις δεν είναι υποκειμενική υπόθεση, ούτε πρόκειται να διαβουλευτούμε με κανέναν την αυτοδιάθεση του σώματός μας. Η διεθνής έννομη τάξη έχει προνοήσει, μετά από αιώνες γυναικείας καταπίεσης και επιβολής της πατριαρχικής βούλησης, την προστασία τους, ακριβώς για να μην τα αφήνει έρμαια σε γνώμες και στην κρίση συγκυριακών πλειοψηφιών και μειοψηφιών».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «η επιβεβλημένη μητρότητα, δε, είναι μορφή έμφυλης βίας και κοινωνικής ανισότητας. Η σωματική μας αυτονομία απέναντι σε συντηρητικές πρακτικές που επιχειρούν να ελέγξουν τις ζωές μας, είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «τέτοιες τοποθετήσεις, οι οποίες επικοινωνούν ευθέως με την παγκόσμια και εγχώρια ακροδεξιά και σκοπό έχουν τον έλεγχο της γυναικείας χειραφέτησης, θα βρουν τη Νέα Αριστερά απέναντι. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει ελεύθερα, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια για το σώμα και τη ζωή της, χωρίς κρατικούς, θρησκευτικούς, ή κοινωνικούς καταναγκασμούς».