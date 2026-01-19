Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αυτή την ώρα με τα αγροτικά μπλόκα στο Μέγαρο Μαξίμου, στοχεύοντας στην αποκλιμάκωση: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχει αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχουν θέσει οι αγρότες, «όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία».

«Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως δεν έχει την απαίτηση να συμφωνήσουν σε όλα, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος «ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια - και είναι αρκετά - ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά».

