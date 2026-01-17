Στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους η παρουσίαση του βιβλίου και ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Σήμερα είναι η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για το βιβλίο του, «Ιθάκη».

Η παρουσίαση ορίστηκε για τις 12 το μεσημέρι, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους το οποίο είναι ήδη γεμάτο. Η Αστυνομία έχει εξαγγείλει έκτακτα μέτρα, με αφορμή τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ήταν στην ουρά για να μπουν στο «Ολύμπιον» ενώ πλήθος κόσμου υπάρχει ήδη μέσα, αλλά και έξω, με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται μικρός ο χώρος που επελέγη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η στιγμή που φτάνει στο Ολύμπιον ο Αντώνης Σαουλίδης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης», γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στη Χαριλάου Τρικούπη:

{https://www.youtube.com/watch?v=LpFffjA_Q3E}

Εικόνες μέσα από το Ολύμπιον:

Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, «εκτός έδρας», μέσα στη «γαλάζια» Θεσσαλονίκη, εξαπολύει σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, τοποθετώντας στο επίκεντρο της κριτικής του το λεγόμενο «επιτελικό κράτος».

Υπενθυμίζεται ότι πλήρη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης για σήμερα Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» και το κάλεσμα συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, το οποίο εστάλη μέσω των social media.