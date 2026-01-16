Μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε στο κινέζικο μέσο «Nixhua News» ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας μας, κ.Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε για τη ζωτική σημασία του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Ελλάδας από το 2015 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, είδε τις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας να εμβαθύνονται, με συχνές υψηλού επιπέδου επαφές και αυξανόμενη συνεργασία σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο.

Μάλιστα στη συνέντευξή του στο πρακτορείο «Nixhua News», έκανε ανασκόπηση των 50 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, επισημαίνοντας ότι οι αληθινές πολιτισμικές κοινότητες δεν δημιουργούν διαιρέσεις αλλά χτίζουν γέφυρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεωρία της «σύγκρουσης των πολιτισμών» δεν ευσταθεί.

