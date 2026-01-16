«Δεν δίνω συγχωροχάρτι, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι όλα τα χαρτοφυλάκια ίδια» είπε ο Παυλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «άδειασε» τον υπουργό ο Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μετά τις δηλώσεις του περί υπουργών που είναι για τα δύσκολα και άλλων που δεν εμφανίζονται να μιλήσουν πέραν του χαρτοφυλακίου τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης βρέθηκε στην πρωινή εκπομπή του Open και δήλωσε- όπως του αρμόζει και θεσμικά πως - «όλοι οι υπουργοί της Κυβέρνησης και σας το λέω γιατί είναι δική μου αρμοδιότητα, επικοινωνιακά εννοώ, υπερασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του κάθε υπουργείου και πολλές φορές βγαίνουν και με θάρρος για τα λάθη τα οποία γίνονται και προσπαθούν να τα διορθώσουν»

Γρήγορα ωστόσο αποπροσανατόλισε τη συζήτηση κάνοντας λόγο για την «ξυλολιάδα] όπως είπε «Αλλά επειδή, δε θέλω να λέω μισόλογα και μάλιστα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την «ξυλολιάδα», δηλαδή την προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση και κάποια Μέσα Ενημέρωσης με το αφήγημα των χαμένων βαγονιών του ξυλολίου, των λαθρεμπόρων.. Είναι η πιο χυδαία επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, όπου συντελέστηκε με πρωταγωνιστές τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αρκετούς συναδέλφους σας» είπε Παύλος Μαρινάκης.

Πρόσθεσε πως «ένα χρόνο πριν, λοιπόν, όταν πράγματι δεν ήταν πολύ εύκολο να βγεις μπροστά, γιατί σε λέγανε εδώ δολοφόνο, ρουφιάνο, ότι συγκαλύπτεις λαθρέμπορους, λες και εμείς δε θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε μια τέτοια εθνική τραγωδία, πράγματι τότε πολύ μπροστά δεν βγαίναμε όλοι. Δηλαδή, μην αδικούμε τον κύριο Γεωργιάδη, εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν κάποιοι, συμπεριλαμβανομένων ημών και του κύριου Γεωργιάδη, που δεν βγαίναμε μπροστά μόνο για τον Πρωθυπουργό, για την Κυβέρνηση, την παράταξη, γιατί είχε κατηγορηθεί μια ολόκληρη παράταξη από τους πιο χυδαίους συκοφάντες, από την αντιπολίτευση. Οι οποίοι καθόντουσαν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν πολιτική καριέρα, έτσι, βγαίναμε μπροστά για τη χώρα. Γιατί, γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα του 2025, των αρχών του 2025, αν συνεχιζόταν και δεν είχε αποδομηθεί, θα είχε πολύ ολέθριες συνέπειες».

Εξήγησε στη συνέχεια πως «δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει νόημα να αναλύουμε κάτι που έγινε πριν από έναν χρόνο. Η υποχρέωση ενός κυβερνητικούς στελέχους είναι να βγαίνει μπροστά για το έργο του χαρτοφυλακίου και το έργο της κυβέρνησης. Από κει και πέρα εκτός των καθηκόντων του και εφόσον θέλει, επιλέγει δαπανώντας μέρος από το πολιτικό του κεφάλαιο αλλά έτσι είναι η ζωή δεν μπορεί να είμαστε μόνο για τα ευχάριστα» είπε ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας πως αυτές οι θέσεις, που κατέχουν όλοι, είναι εφήμερες, προσωρινές και «πρέπει να είσαι και για τα καλά και κυρίως για τα δύσκολα».

Στο αν αυτό είναι μήνυμα για όσους δεν «βγαίνουν προς τα έξω» ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα κυβερνητικό στέλεχος που δεν βγαίνει μπροστά για το έργο του. Επειδή είναι και περίεργοι οι καιροί. Υπάρχουν χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια. όπως π.χ το Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής όπου είναι προφανές ότι αυτοί που τα εκπροσωπούν πρέπει να μένουν σε αυτά τα χαροφυλάκια. Δεν είναι το ίδιο εύκολο για κάποιον. Θεωρώ ότι με εξαίρεση κάποια τέτοια χαρτοφυλάκια, όλοι πρέπει να μπαίνουν μπροστά» είπε ο Παύλος Μαρινάκης «αδειάζοντας» για δεύτερη φορά τον Άδωνι Γεωργιάδη. Αυτή τη φορά το σχόλιο αφορούσε στο βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, όπου υπερασπιζόμενος τον Δημήτρη Καιρίδη άφησε αιχμές για τον Νίκο Δένδια λέγοντας πως «Άμα δεν μιλάς και καθόλου, δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα. Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, εμείς που δίνουμε τη μάχη για να μένει όρθια η κυβέρνηση».

Ο Παύλος Μαρινάκης κλείνοντας τη συνέντευξή του δήλωσε πως «δε δίνω συγχωροχάρτι, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι όλα τα χαρτοφυλάκια ίδια, αλλά πιστέψτε με, πιο αρραγής κοινοβουλευτική ομάδα και πιο συμπαγής Κυβέρνηση και μάλιστα δεύτερης τετραετίας, από την Κυβέρνηση επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και την κοινοβουλευτική ομάδα, επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα βρείτε στα χρονικά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpx49tfjj8h?integrationId=40599y14juihe6ly}