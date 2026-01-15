«Εγώ δεν θα είχα τόση υπομονή με τους αγρότες», είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλη αηδία».

Αν ο Μητσοτάκης διώξει όσους υπουργούς κρύβονται, θα μείνουμε 5 στο υπουργικό, ανέφερε ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη. Χαρακτήρισε «μεγάλη αηδία» τις αγροτικές κινητοποιήσεις, λέγοντας, μάλιστα, ότι υπάρχουν «πολιτικές σκοπιμότητες» πίσω από αυτές και πως ο ίδιος δεν θα είχε την ίδια «υπομονή» με τον πρωθυπουργό.

Για την πρώτη φρεγάτα Belharra που εντάσσεται στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο υπουργός Υγείας τόνισε: «Οφείλουμε να πούμε ένα εύγε στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο (...)».

Κληθείς να σχολιάσει το κόμμα Καρυστιανού εκτίμησε ότι δύο κόμματα θα πρέπει να ανησυχούν: η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση.

Αναφορικά με τη γρίπη, συνέστησε εμβολιασμούς ακόμη και τώρα, καθώς αναμένεται δεύτερο κύμα έξαρσης τον Φεβρουάριο.

Αναλυτικά:

Αναφορικά με την έξαρση της γρίπης

«Έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση, έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές, πολύ μεγάλη πίεση. Το 100% των ανθρώπων που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές σε ΜΕΘ, έχουμε πάρα πολλές απλές εισαγωγές. Χρειάζονται θεραπεία διότι η γρίπη όταν γίνεται βαριά μπορεί να γυρίσει σε πνευμονία και να οδηγήσει σε θάνατο. Υπάρχουν θάνατοι από τη γρίπη δεν είναι απλώς η ταλαιπωρία. Επίσης δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, είναι αρκετοί πάνω από 40 μέχρι 55. Οι γιατροί μου είπαν ότι το κύμα αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα ισορροπήσει αλλά θα έρθει ένα δεύτερο κύμα περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου. Αν κάνουν σήμερα το εμβόλιο θα έχουν επαρκή προστασία στο κύμα του Φεβρουαρίου. Η σωστή στιγμή για τον εμβολιασμό είναι αρχές Νοεμβρίου για να πιάσει και τα δύο κύματα».

Για αγροτικές κινητοποιήσεις

«Έχω την εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτή η αηδία, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα είναι αηδία αλλιώς τι είναι εξυπνάδα; Είναι μεγάλη αηδία. Είναι φασισμός, είναι παρανομία, είναι απαίσιο πράγμα εν πάση περιπτώσει ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή, πιστεύω ότι με τη συνάντηση που θα κάνουν αύριο θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα πάμε παρακάτω».

Με αφορμή τα σχόλια ότι ήταν προσχηματικός ο διάλογος με τους αγρότες που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου:

«Αν ένας αγροτοσυνδικαλιστής έχει κομματική ταυτότητα από τη ΝΔ είναι υποκινούμενος από την ΝΔ, αν ένας όπως ο κ. Μαρούδας είναι οργανωμένος στο ΚΚΕ αυτός δεν είναι καθοδηγούμενος;».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι καθοδηγούμενες από το ΚΚΕ:

«Ναι, υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που έγινε με τον βανδαλισμό των τρακτέρ είναι καταδικαστέο από όλους μας και αυτοί που το κάνανε είναι απαίσιοι άνθρωποι. Και το άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι άλλη ανοχή της κοινωνίας για κλειστούς δρόμους δεν υπάρχει.

»Η "βία του κράτους" δεν χρειάζεται να ασκείται μόνο με τη φυσική βία, όσοι έχουμε διαβάσει Μ. Βέμπερ ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η έννοια του κράτους. Το κράτος έχει το μονοπώλιο στη βία, το μονοπώλιο στη βία δεν είναι μόνο φυσική βία, το κράτος είναι κράτος γιατί έχει το μονοπώλιο στην δικαστική και στη νομοθετική εξουσία. Δεν χρειάζεται να ασκήσει φυσική βία το κράτος, το κράτος εφαρμόζει το νόμο. Ο νόμος λέει παρακώληση συγκοινωνιών ίσον πρόστιμο κάθε μέρα και καταλογισμός στην εφορία. Οι νόμοι ισχύουν από την αρχή αλλά ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει μεγάλη δημοκρατικότητα και μεγάλη υπομονή, εγώ δεν έχω τόση. Εγώ θα τα έβαζα νωρίτερα αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο, ο Μητσοτάκης έχει καλύτερο δίκιο από εμένα γιατί το έχει χειριστεί με μια πολύ μεγάλη ευπρέπεια και ηρεμία για την κοινωνία. Εγώ δεν ξέρω αν θα είχα κρατήσει την ηρεμία μου τόσο πολύ».

Για τις αγροτικές επιδοτήσεις:

«Πιστεύω ότι όλο το ευρωπαϊκό μοντέλο των επιδοτήσεων στην αγροτική παραγωγή είναι όλο λάθος. Η πηγή του κακού είναι οι ίδιες οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις πρέπει να κοπούν όλες. Δεν πρέπει να υπάρχει επιδότηση καθόλου γιατί η επιδότηση σε στρέφει στην ευκολία, σε στρέφει στο να σκέφτεσαι πως θα πάρεις την επιδότηση όχι πως θα φτιάξεις ανταγωνιστικό προϊόν».

Για το κόμμα Καρυστιανού:

«Η κα Καρυστιανού απελύθη από τον Σύλλογο, αφού την απέλυσαν αρχίζουν και λένε η μεν κα Καρυστιανού ότι «εγώ κάλυψα τα οικονομικά τους», οι δε αυτοί ότι θέλουν την πιστωτική κάρτα και τα IBAN. Στην ανάλυση που σας έκανα πριν από τρεις εβδομάδες για τον έλεγχο της εφορίας ότι δεν έχει σχέση η κυβέρνηση και είναι πιθανόν να υπήρχαν πραγματικές καταγγελίες ως προς την κακοδιαχείριση ποιος απεδείχθη αληθής;»

Ερωτηθείς τι σημαίνει πολιτικά το κόμμα Καρυστιανού:

«Είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πω αυτό. Αν κατέβει ένα κόμμα και πει ότι «θέλω να με ψηφίσετε για να καταργήσω το νόμο περί ευθύνης υπουργών», αυτό είναι ψέμα γιατί αυτό θέλει αναθεώρηση του συντάγματος. Το σύνταγμα το αλλάζουμε δύο κοινοβουλευτικές συνθέσεις, η πρώτη προτείνουσα Βουλή είναι η τωρινή, αν εμείς δεν βάλουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86 στην πρότασή μας η κα Καρυστιανού και 100% να πάρει δεν μπορεί να το αλλάξει».

Ερωτηθείς σε ποιο κόμμα θα έχει επιπτώσεις το κόμμα Καρυστιανού:

«Αυτή τη στιγμή δύο κόμματα θα πρέπει να ανησυχούν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας λόγω της μεγάλης της προβολής στα Τέμπη και η Ελληνική Λύση γιατί είχε και τα Τέμπη και έναν δεξιό λόγο σαν κι αυτόν που περίπου βγάζει η Καρυστιανού, εκκλησία κλπ.».

Για τις σχέσεις του με τον κ. Δένδια:

«Δεν έχω τίποτα με τον κ. Δένδια, μια χαρά είναι ο κ.Δένδιας. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι σήμερα το Πολεμικό μας Ναυτικό ενισχύεται με αυτή την φοβερή Belhara. Οφείλουμε να πούμε ένα εύγε στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος και υπέγραψε την αγορά του μαζί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά και Γ. Δημητριάδη».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχουν υπουργοί που «κρύβονται» στα δύσκολα:

«Υπάρχει μια πραγματικότητα παραταξιακή που εμένα με ενοχλεί αλλά έχω συμβιβαστεί με την ύπαρξή της. Η οποία είναι ότι όταν έχει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτοί που βγαίνουμε στα Μέσα και υφιστάμεθα το πολιτικό κόστος είμαστε συγκεκριμένοι. Υπάρχουν γενικώς στην πολιτική κάποιοι που εκτιμούν την διάθεση του προσωπικού τους πολιτικού προφίλ και κεφαλαίου σημαντικότερη από τις παρατάξεις τους και τις κυβερνήσεις τους.

Στην ερώτηση αν αυτό αγορά τον κ. Δένδια:

«Αυτό δεν το λέω για τον κ. Δένδια, είναι ένα πιο γενικό φαινόμενο. Αν το συγκεκριμενοποιούσα στον κ. Δένδια θα ήμουν πολύ άδικος με τον κ. Δένδια»

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός με ανασχηματισμό τους υπουργούς που «κρύβονται»:

«Τι να κάνει ο Μητσοτάκης, να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο υπουργικό Συμβούλιο».