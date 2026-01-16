Ανακοινώθηκε το μεσημέρι η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην οποία εκτός του εκπροσώπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά και της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου, Στεφανίας Μουρελάτου, που μετέχουν με τη θεσμική τους ιδιότητα, είναι η εξής:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κατσικάρης, Δημοσιογράφος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Καρβουνιάρης, Δημοσιογράφος
Στη Γραμματεία του Τομέα συμμετέχουν ακόμη οι:
- Δημήτρης Αγγελόπουλος, Μέλος ΚΠΕ, Πολιτική διοίκηση
- Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Digital marketer
- Πάνος Αργυρός, Digital marketer
- 'Αγγελος Δημητρόπουλος, Επιχειρηματίας
- Ευθύμης Καρδαράς, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής
- Όλγα Κλώντζα, Δημοσιογράφος
- Έλλη Κοκολιού, Διεθνολόγος, Πολιτικός επιστήμων
- Κώστας Κριετσιώτης, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Επικοινωνίας
- Θανάσης Λουκόπουλος, Δημοσιογράφος
- Ξενοφώντας Μπέλλος, Digital marketer
- Λίλα Μπίκου, Σύμβουλος Στρατηγικής
- Παναγιώτα Μπούγκλα, Πολιτικός Επιστήμων
- Τάσος Παππάς, Δημοσιογράφος
- Βασίλης Παυλίδης, Οικονομολόγος
- Νίκος Σδούγγος, Πολιτικός Επιστήμων
- Ειρήνη Τσαρούχα, Δημοσιογράφος
- Σπύρος Τσενεμπής, Στέλεχος επιχειρήσεων
- Θωμάς Τσιρογιάννης, Δημοσιογράφος