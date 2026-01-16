Ποιοι στελεχώνουν τον Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.

Ανακοινώθηκε το μεσημέρι η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην οποία εκτός του εκπροσώπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά και της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου, Στεφανίας Μουρελάτου, που μετέχουν με τη θεσμική τους ιδιότητα, είναι η εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κατσικάρης, Δημοσιογράφος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Καρβουνιάρης, Δημοσιογράφος

Στη Γραμματεία του Τομέα συμμετέχουν ακόμη οι: