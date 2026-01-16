Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας συνεργασιών θα δώσει ελπίδα στον κόσμο και θα φανεί και δημοσκοπικά, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το μήνυμα πως πρέπει να γίνουν όλα όσα απαιτούνται, καθώς δεν απομένει αρκετός χρόνος, για να υπάρξει πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, έστειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε χρονικό ορίζοντα 2-3 μηνών, προκειμένου να λάβει «σάρκα και οστά» η κίνηση για μια ενιαία πολιτική πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει σημασία το ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βάζει καμία προϋπόθεση για αυτόν τον διάλογο, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις, με στόχο να φύγει «πάση δυνάμει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διακυβέρνηση της χώρας.

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επεσήμανε ότι δεν την περιλαμβάνει στην εν λόγω πρόσκληση, καθώς παίζουν ρόλο οι προγραμματικές διακηρύξεις των κομμάτων, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι δεν τη θεωρεί αντίπαλο, διαχωρίζοντας σε κάθε περίπτωση την προοπτική καθόδου της στην πολιτική από την τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας πως η επιλογή της αυτή πλέον τη βάζει στο στόχαστρο της κριτικής.

Για τη Νίνα Κασιμάτη και την παρουσία της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», τόνισε ότι «δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία», χαρακτηρίζοντας πάντως το εν γένει σκηνικό ως «φιέστα».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ορισμένα «καρφιά», χαρακτηρίζοντας «λάθος» την άποψη ότι «μπορεί να κερδίσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη», χωρίς πάντως να κλείνει την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ ενόψει των διεργασιών για τον σχηματισμό του προοδευτικού πόλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στα Παραπολιτικά 90,1:

Ερωτηθείς για τις διεργασίες στην αντιπολίτευση και για το αν υπάρχει εναλλακτική λύση, επισημαίνει ότι «πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική αντιπολίτευση, γιατί και δημοσκοπικά και σε σχέση με την καθημερινότητα, η κυβέρνηση δεν πάει καλά». Υπάρχει πρόβλημα «πολιτικής κρίσης», πρέπει να υπάρχει μια πρόταση από την αντιπολίτευση που να δίνει λύση. Με την πολυδιάσπαση δεν μπορεί να υπάρξει λύση, η κοινωνία μας λέει «βρείτε τα, συνεννοηθείτε», για μια προοδευτική λύση. Και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει: «Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το συντομότερο, στη θέση της πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική λύση, πρέπει να υπάρξει από ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, έναν προοδευτικό πόλο που θα δώσει κυβερνητική πρόταση, αυτό ψάχνουμε», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Καλοδεχούμενοι όλοι όσοι προέρχονται από τον προοδευτικό κόσμο», σημείωσε, αναφέροντας πως ο κ. Ανδρουλάκης θα κριθεί για τη θέση του περί αυτονομίας. «Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ αρνούνται πεισματικά εδώ και έναν χρόνο πρόταση συνεργασίας, η άποψη αυτή δεν βοηθά, είναι λάθος, γιατί δεν υπάρχει προοπτική στην άποψη ότι μπορεί να κερδίσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ερώτημα στις επόμενες εκλογές, που πρέπει να γίνουν γρήγορα, είναι το αν θα έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση σε αυτή τη χώρα», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το αν στην πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση περιλαμβάνονται Καρυστιανού-Κωνσταντοπούλου, είπε ότι δεν περιελάμβανε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, «η πρότασή μας αφορά τα κόμματα που υπάρχει προγραμματική βάση σε σχέση με το πρόσημό τους». «Δεν θέλουμε να εμπλέξουμε στο μέλλον της κας Καρυστιανού το ζήτημα των Τεμπών, η επιλογή της πλέον αναπόφευκτα τη βάζει σε κριτική, δεν έχουμε ακόμα όλα τα στοιχεία για το νέο κόμμα», σημείωσε. «Δεν βάζουμε την κα Καρυστιανού στους αντιπάλους μας. Δύο πράγματα που αξιολογούνται αρνητικά είναι ότι «σήμερα υπάρχει συμφωνία της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση», κάτι που θεωρώ αδικαιολόγητο, γιατί βάζει σε ένα τσουβάλι την αντιπολίτευση με τα σκάνδαλα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α. Και το δεύτερο ότι έβαλε στο ίδιο τσουβάλι τη ΝΔ που χρεοκόπησε τη χώρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια», είπε σε άλλο σημείο.

Στην επισήμανση του κ. Γεωργιάδη πως προέρχεται από τον χώρο της δεξιάς, αλλά και από στελέχη του προοδευτικού χώρου ότι είναι αντιπολιτική η θέση της, ο κ. Φάμελλος είπε ότι είναι αντιπολιτική η άποψη «όλοι ίδιοι είναι», αλλά «είναι ακόμα νωρίς να την κρίνουμε».

«Δεν κλείνουμε την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ, επιμένουμε στην πρόταση, παρά τον κομματικό εγωισμό του κ. Ανδρουλάκη», είπε, ενώ για τον Βαρουφάκη σημείωσε ότι ο ίδιος νιώθει ότι είναι πολύ μακριά από αυτές τις πρωτοβουλίες. Για την προοδευτική πρόταση, υπάρχουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και μια σειρά εξωκοινοβουλευτικών δράσεων (Λούκα Κατσέλη, Νίκος Κοτζιάς, Πέτρος Κόκκαλης).

Για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, η άποψη του κ. Φάμελλου είναι να υπάρξει προοδευτική πρόταση, που θα δώσει προοδευτική λύση. Είμαστε όλοι σημαντικοί παράγοντες ενός πλούσιου παζλ, μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης θα «ξυπνήσει» την ελληνική κοινωνία. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός σε αυτήν την ενωτική προσπάθεια.

Για το αν θα υπάρξει διαφορά με την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβέρνησε, είπε ότι πλέον πρέπει να υπάρξουν πολύ ευρύτερες συνεργασίες, η σημερινή πρόταση είναι πιο πλατιά και ενωτική, μη δεχόμενος τις συγκρίσεις με το παρελθόν. «Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, όλοι κρίνονται, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι την προκήρυξη εκλογών, αλλά πλέον πρέπει να πάμε παραπέρα», σημείωσε, αναφερόμενος στην πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης.

Για το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να ηγηθεί, τόνισε ότι «βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, καθώς κανένα κόμμα δεν έχει ακόμα συμφωνήσει σε ένα τέτοιο σχέδιο. Είναι πιο σημαντικό να συμφωνήσουμε σε μια ενωτική, προοδευτική πρόταση και θα υπάρξει συμφωνία και στο πρόσωπο και στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ξεκάθαρη πρόταση, θα διεκδικήσουμε οπωσδήποτε αυτόν τον στόχο», επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στο αν θα κατέβει με δικό του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και αν αυτό θα σημαίνει το ότι δεν θα διεκδικήσει την ψήφο των εκλογέων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», είπε ότι αυτή η φρεγάτα ήταν στο σχεδιασμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθυστέρησαν οι συμβάσεις, ενώ επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε θετικά και πως ενισχύει την άμυνα της χώρας. «Η φιέστα δεν χρειαζόταν, ο κ. Μητσοτάκης κρύβει το ζήτημα της ΕΑΒ και τα προβλήματα με τις ελλείψεις των στελεχών. Δεν πιστεύουμε σε λογική οικονομίας πολέμου», είπε.

«Δεν μπήκε θέμα κομματικής πειθαρχίας» αναφέρεται για την παρουσία της Νίνας Κασιμάτη, λέγοντας ότι επέλεξε να μην στείλει πρόσωπο στη «φιέστα», όπως τη χαρακτήρισε.

«Η διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη έχει ως μόνη αιτία τη μη δέσμευσή του ότι θα εκπροσωπούσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του στη Βουλή, επικοινώνησα με τον κ. Φαραντούρη το προηγούμενο βράδυ και εφόσον δεν δεσμευόταν στο παραπάνω, προχώρησα στη διαγραφή του», είπε ο κ. Φάμελλος.

Στην επισήμανση Φαραντούρη στα Παραπολιτικά 90,1 ότι έχουν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές που ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και όχι ο ίδιος, επεσήμανε ότι «στόχος είναι να δημιουργηθεί η πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Χρειάζεται προσοχή από όλους στις δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει αντικομματική στάση».

Στην επισήμανση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ δημοσκοπικά φτάνει στο 28% και οι υπόλοιποι πολύ πιο πίσω, διατηρώντας προβάδισμα ενώ έχει μπει στο έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, είπε ότι είμαστε στο κέντρο «μιας μεγάλης πολιτικής και οικονομικής κρίσης», με το 70% των πολιτών σε δημοσκοπήσεις να απαντούν ότι νιώθουν πως υπάρχει μια «κυβέρνηση διαφθοράς». «Μπροστά στην κάλπη, μπορεί να υπάρχει μεγάλος κατήφορος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να υπάρξουν άλλα σχήματα που θα αναδυθούν», χωρίς απαραίτητα να είναι προοδευτικά, είπε ο κ. Φάμελλος. «Δεν έχουμε πλέον χρόνο, πέρασε το 2025, είναι θέμα λίγων μηνών να υπάρξει μορφοποιημένη πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης στην κοινωνία».

Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας συνεργασιών θα δώσει ελπίδα στον κόσμο και θα φανεί και δημοσκοπικά. «Ο κόσμος μας λέει βρείτε τα, να γλιτώσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε τώρα στο τραπέζι και μιλήσουμε».

Ο κ. Φάμελλος απέφυγε να απαντήσει στο αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στη σύσταση κόμματος. «Συμπληρωματικά του αιφνιδιασμού, μια κυβέρνηση απονομιμοποιημένη κοινωνικά εδώ και ένα εξάμηνο τουλάχιστον, δεν ξέρουμε πότε θα δεχθεί τον τελευταίο τρανταγμό. Δεν υπάρχει σταθερότητα», επεσήμανε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για την προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, απέφυγε να κάνει λόγο για «μετεκλογικά σενάρια» σε σχέση με το ενδεχόμενο η ΝΔ να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Την ίδια ώρα, το σενάριο να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ «έχει κοντά ποδάρια», είπε.

Είναι μια περίοδος που έχει πολλές ανοιχτές πολιτικές εξελίξεις, υπάρχουν δημόσια βήματα για όλα τα πρόσωπα, ας δώσουμε λίγο χρόνο να γίνει μια συζήτηση, δίνοντας ορίζοντα 2-3 μηνών. «Η κοινωνία, όταν ο πολίτης λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα, δεν μας δίνει χρόνο να περιμένουμε». «Ας πάρουν όλοι την ευθύνη τους», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτής της πρότασης διακυβέρνησης, πέραν της βάσης, υπάρχουν και συνεννοήσεις», σημείωσε.

Για το αν αποτύχει το σχέδιο μιας ενιαίας πρότασης και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι δεν γίνεται να κάνει λόγο για το σχέδιό του και να αποτύχει, τονίζοντας ότι πρέπει «πάση δυνάμει» να αποφευχθεί μια πιθανή τρίτη κυβερνητική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Από την πολιτική εξαρτώνται όλα, ας μην απαξιώνουν οι πολίτες τη σχέση μαζί της, να συμμετέχουν, μην αφήνουν εκπροσώπους που διαχειρίζονται καρέκλες και καριέρες να κάνουν παιχνίδια στην πλάτη τους».

Σε ερώτημα για το άρθρο 86 είπε ότι η κυβέρνηση επέλεξε αυτό το άρθρο για να εμποδίσει τη διερεύνηση σε βάρος υπουργών της.

«Η ΝΔ χρησιμοποίησε τη ψήφο που είχαμε δώσει να αλλάξουν κάποια άρθρα το 2019, έτσι ώστε το 2023 να κάνει κάποιες αλλαγές, όπως το να υπάρχει ουσιαστικά μονοκομματικός ΠτΔ. Δεν πρέπει να ανοίξουν κερκόπορτες για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων ή το περιβάλλον. Ο πιο ασφαλής τρόπος να αποφευχθεί αυτό είναι μια προοδευτική διακυβέρνηση», είπε καταληκτικά.