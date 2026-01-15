Η πρόταση του πρωθυπουργού θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης συζήτησης επερώτησης και θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση.

Την ερχόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η σύσταση διακομματικής Επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα μετά από πρόταση του πρωθυπουργού.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε πως η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης συζήτησης επερώτησης και θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση.

Θυμίζουμε ότι το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει την εισήγηση για τη σύσταση της διακομματικής, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Η ΝΔ έχει προτείνει για τη θέση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής τον Γιάννη Οικονόμου, ενώ οι θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα θα καλυφθούν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.