Ο κ. Δήμας επισήμανε ότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας.

«Τα συστήματα είναι παλαιά. Όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή για την κατάρρευση του FIR Αθηνών και το black out στα αεροδρόμια. Ο κ. Δήμας στάθηκε στο πόρισμα της επιτροπής για το συμβάν, το οποίο όπως είπε αποδίδει το περιστατικό σε «ψηφιακό θόρυβο», ωστόσο επισήμανε με βάση αυτό, ότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας.

«Το πρόβλημα είναι χωρητικότητας όπως λένε οι ειδικοί. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που έχει την ίδια δομή με αυτό της Αθήνας, έχει πιο σύγχρονα συστήματα, άρα εξυπηρετεί περισσότερες πτήσεις. Το θέμα με τα συστήματα είναι χωρητικότητάς», σημείωσε, προσθέτοντας πως υλοποιείται ολιστικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχονισμό των συστημάτων. «Είχαμε ένα γεγονός απώλειας της κυριαρχίας μας, να μην μπορεί η χώρα να ελέγξει τον εναέριο χώρο της και κατάρρευσης όλων των δικλείδων ασφαλείας των πολιτών και των εργαζομένων. Και έρχεστε και μας λέτε εδώ, ούτε γάτα, ούτε ζημιά; Αυτό πρέπει εμείς να κρατήσουμε, από το ύφος, τον τόνο και το περιεχόμενο αυτών που μας λέτε», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, επιβεβαιώνει τους ελεγκτές που εδώ και δύο χρόνια λένε έχουμε θέμα ασφάλειας. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΥΠΑ, είχε μιλήσει για κίνδυνο Τεμπών στον αέρα», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ κλιμακώνοντας την επίθεση ανέφερε: «Εμφανιστήκατε στα ΜΜΕ αμέσως μετά το συμβάν και λέγατε θα πέσουν κεφάλια. Και η σκέψη μου ήταν, ότι το πρώτο κεφάλι που πρέπει να πέσει είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί εξέθεσε χώρα σε τρομερή διακινδύνευση».

Πυρά εξαπέλυσε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης, ο οποίος έκανε λόγο για πόρισμα «κόλαφο», για διεθνή διασυρμό της χώρας και για μια κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας που «παίζει με την τύχη της πατρίδας».