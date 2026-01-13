Οι εκπλήξεις με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πάνελ της Θεσσαλονίκης και τι σηματοδοτούν.

Κοντά σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία έχουν σημαντική πορεία σε κοινωνικούς φορείς, αλλά και στο εσωτερικό του άλλοτε κραταιού Κινήματος, έχει καταφέρει να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των εκδηλώσεων για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Μετά την Πάτρα, η «Ιθάκη» μετατρέπεται σε «αγωγό» ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και ανθρώπους της Χαριλάου Τρικούπη και στη Θεσσαλονίκη, όπως δείχνει η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο πάνελ της εκδήλωσης, προκαλώντας αμηχανία στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, δείχνει ξεκάθαρα ότι το «αποτύπωμα» Τσίπρα δεν περιορίζεται στην Κουμουνδούρου και τα πέριξ της, αλλά εκτείνεται στο σύνολο της προοδευτικής παράταξης.

Μήνυμα επέκτασης

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελούσαν το λεγόμενο «αντιΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο, κατά περιόδους τον έχουν κατηγορήσει σχεδόν για τα πάντα. Το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που έγινε καθαρό ότι κινείται με στόχο την ολική επαναφορά του στην κεντρική πολιτική σκηνή, ανέφεραν ότι η νέα προσπάθεια είναι «Τσίπρας και παλιόφιλοι».

Με απλά λόγια, ισχυρίζονταν ότι τον πρώην πρωθυπουργό προτίθενται να ακολουθήσουν μόνο οι παλιοί του σύντροφοι από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό τον τρόπο ήθελαν να δείξουν ότι ο «νέος» Τσίπρας, δεν διαφέρει σε τίποτα από τον παλιό και ότι οι μόνοι που συγκινούνται από την πιθανή επιστροφή του, είναι οι παλιοί του σύντροφοι.

Οι παρουσιάσεις της «Ιθάκης», ως τώρα», αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Τον πρώην πρωθυπουργό - τουλάχιστον - ακούνε πρόσωπα που προέρχονται από έναν πολιτικό χώρο που δεν αποτελούσε προνομιακό του πεδίο, την Σοσιαλδημοκρατία. Και μάλιστα, άνθρωποι που ήταν και παραμένουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

« Διεμβολισμός » Ανδρουλάκη: Από την Πάτρα…

Η αρχή της σύνδεσης του Αλέξη Τσίπρα με πρόσωπα που προέρχονται από τη Χαριλάου Τρικούπη, έγινε στην Πάτρα, στις 16 Δεκεμβρίου. Εκεί, στο πάνελ της εκδήλωσης βρέθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, που είναι από τους θεωρητικούς του χώρου στην Ελλάδα. Ανήκει στη «αριστερή τάση» του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πιο συγκεκριμένα, στην «Ανανεωτική Αριστερά», ενώ ουδείς μπορεί να προσπεράσει ότι έχει διατελέσει επικεφαλής του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) «Ανδρέας Παπανδρέου».

Στην ίδια πολιτική κατεύθυνση, εντάσσονται και οι Βασίλης Αϊβαλής και Γιώργος Παππάς, δύο ακόμα πρόσωπα που μίλησαν στην παρουσίαση του βιβλίου, στην Πάτρα. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, έχοντας σύνδεση με τον παραγωγικό κόσμο της Αχαΐας. Σε κοινωνικό επίπεδο, δε, ο μεν Αϊβαλής έχει υπάρξει πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, ο δε Παππάς είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

… στη Θεσσαλονίκη

Αν το πάνελ της Πάτρας έδωσε το στίγμα των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού, η Θεσσαλονίκη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας των προθέσεων του. Σκοπεύει να απευθυνθεί στο σύνολο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, με στόχο να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα δίνει προοπτική διακυβέρνησης.

Η παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα στο πάνελ δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κλείνει την πόρτα στα στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Του Κώστα Τούμπουρου, σηματοδοτεί το άνοιγμα στη νέα επιχειρηματικότητα, ενώ η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Ντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, είναι σήμα προς τους μεσαίους παραγωγούς.

Η συμμετοχή, όμως, του νομικού Αντώνη Σαουλίδη, αποτελεί άλλης τάξεως και δυναμικής ζήτημα. Πρόκειται για μέλος του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Χαριλάου Τρικούπη, του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί το συγκεκριμένο όργανο -που εξελέγη το 2022- να είναι «ανενεργό» εδώ και χρόνια, πριν δηλαδή συσταθεί η ΚΟΕΣ που «τρέχει» το κόμμα ενόψει Συνεδρίου, ωστόσο δείχνει την επιρροή του Α.Σαουλίδη στο εσωκομματικό πεδίο.

Επομένως, πρόκειται για μια κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία «προκαλεί» τον Νίκο Ανδρουλάκη και δείχνει ότι η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά, μόλις ξεκίνησε.