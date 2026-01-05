Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για τους αγρότες την Τετάρτη όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος ωστοσο, προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Την ίδια στιγμή ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες που ετοιμάζονται για κλιμάκωση κινητοποιήσεων.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα, ούτε και υπομονή. Όλοι θέλουμε να πάρουν περισσότερα οι αγρότες, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφο τι σημαίνει ότι η υπομονή έχει τελειώσει απάντηση ότι η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκειά της σε όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα.

Κλιμάκωση και μπλακ άουτ

Ανοιχτά για τα Θεοφάνια θα είναι τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν χθες, κατά την πανελλαδική τους σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ανοιχτό και στα δύο ρεύματα θα είναι σήμερα και αύριο το μπλόκο στον σταθμό διοδίων των Νέων Μαλγάρων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν «48ωρο μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Από τις 19.00 έως και τις 23.00 απόψε θα κλείσει για τα φορτηγά το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αύριο, την ημέρα των Θεοφανίων, η διέλευση όλων των οχημάτων θα είναι ελεύθερη. Ενόψει δε της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται οι συγκεντρωμένοι σε γειτονικά μπλόκα να μεταφέρουν τα τρακτέρ τους στους Ευζώνους και να συγχωνευτούν σε ένα μεγάλο σχήμα στο τελωνείο. Γενική συνέλευση πραγματοποιούν, αυτή τη στιγμή, οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Στο τελωνείο της Νίκης, που εξυπηρετεί διελεύσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον δρόμο για τα φορτηγά από τις 10 το πρωί και για 12 ώρες, μέχρι τις 22.00. Αύριο η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά για την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί το «μπλοκάρισμα» της διέλευσης όχι μόνο των φορτηγών, αλλά και των επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με εκπροσώπους των εκεί συγκεντρωμένων αγροτών και κτηνοτρόφων. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Στη συνοριακή διέλευση της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου το μπλόκο είναι κλειστό από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ανοίξουν τα σύνορα μετά το απόγευμα, πιθανώς γύρω στις 19.00 και θα τα κρατήσουν ανοιχτά και για τα Θεοφάνια. Μάλιστα, αύριο θα μετακινήσουν κάποια από τα τρακτέρ τους στο γειτονικό στα σύνορα χωριό της Εξοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ρίψης του σταυρού σε ρυάκι, «σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η κοινότητα Εξοχής», όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δεν θα αποκλείσουν τον εκεί κόμβο, τουλάχιστον μέχρι τις 19.00, ώρα κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η γενική τους συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεών τους, σε συνέχεια και των αποφάσεων της πανελλαδικής συνέλευσης των αγροτικών μπλόκων._