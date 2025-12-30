Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το ΚΚΕ με σχόλιο του Γραφείου Τύπου, με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού. Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών και ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η κυβέρνηση καταφεύγει σε καταστολή και συκοφάντηση των αγροτικών αγώνων, ενώ παράλληλα προσπαθεί να καλλιεργήσει τον λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό», καθώς –όπως υποστηρίζει– διαπιστώνει τη στήριξη της λαϊκής πλειοψηφίας προς τις κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για πρακτικές προηγούμενων ετών, με τις οποίες, όπως αναφέρει, συγκεκριμένοι μηχανισμοί προωθούσαν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στον αγροτικό κόσμο.

Το ΚΚΕ καταλήγει ότι, στην υπόθεση του αγώνα των αγροτών, «ο τραμπούκος και μάλιστα σεσημασμένος είναι η ίδια η κυβέρνηση», η πολιτική που εφαρμόζει και τα συμφέροντα που, κατά την εκτίμησή του, υπηρετεί.