Ο κ. Χαρίτσης ασκεί κριτική στη στάση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Με άρθρο του στο KReport, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς κλείνει το 2025, παρεμβαίνει σε ένα ζήτημα που, όπως σημειώνει, είναι εξαιρετικά κρίσιμο, τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τροχιά πολεμικής οικονομίας και τη μετατροπή της άμυνας σε επενδυτικό προϊόν.

Ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι η ΕΕ περνά από μια οικονομία που συνδέθηκε με την κοινωνική συνοχή και την πράσινη μετάβαση, σε ένα νέο πλαίσιο όπου «οι επενδύσεις, η καινοτομία, η εργασία και τα δημόσια κεφάλαια αναδιοργανώνονται γύρω από την πολεμική ετοιμότητα». Προειδοποιεί πως πρόκειται για «υπαρξιακή μεταβολή» στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο του αναλύει πως δεν πρόκειται πλέον για απλή αύξηση εξοπλιστικών δαπανών, αλλά για ένα “επιχειρηματικό μοντέλο άμυνας”: δημιουργούνται και ενισχύονται επενδυτικά εργαλεία (όπως ευρωπαϊκά ταμεία), ενώ κινητοποιούνται venture capital, private equity, συνεπενδύσεις με ιδιώτες και ακόμη και συνταξιοδοτικά ταμεία, με την πολεμική παραγωγή να συνδέεται «όλο και ισχυρότερα με προσδοκώμενες αποδόσεις».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «δεν αγοράζονται πια μόνο όπλα· χτίζονται χαρτοφυλάκια», με την άμυνα να μετατρέπεται «σε επενδυτικό προϊόν με κρατική εγγύηση ρίσκου». Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο μόνιμης “κανονικοποίησης” της κατάστασης ετοιμότητας, τη μεταφορά κονδυλίων και τεχνογνωσίας από κοινωνικούς τομείς, αλλά και τη συρρίκνωση του δημοκρατικού ελέγχου, καθώς ολοένα περισσότερες κρίσιμες αποφάσεις περνούν σε καθεστώς «τεχνικής διαχείρισης επείγοντος».

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης ασκεί κριτική στη στάση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του πολέμου, κάτι που, όπως γράφει, συνιστά «σιωπή που ισοδυναμεί με υπεκφυγή».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Αλέξη Χαρίτση στο KReport εδώ