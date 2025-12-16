«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα, με έγκαιρες και έγκυρες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σύγχρονες υποδομές και πραγματική στήριξη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η κυβέρνηση περιορίζεται σε επικοινωνιακές διαχειρίσεις και πρόχειρες εξαγγελίες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η όψιμη παραδοχή-ομολογία του 5ου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Κώστα Τσιάρα, ότι "ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια", δεν μπορεί να αποκρύψει την αμηχανία και το αδιέξοδο του επιτελικού κράτους μπροστά στη διογκούμενη απελπισία και οργή του αγροτικού μας κόσμου απέναντι στην πιο ανίκανη, αδιάφορη και ανάλγητη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης για τον πρωτογενή τομέα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταρχάς, τα αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων μας είναι, κατά βάση, δίκαια και η κυβέρνηση όφειλε, εξαρχής, να τα ακούσει και να τα συζητήσει, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς να επιστρατεύει επικοινωνιακά "τεχνάσματα" ή να επαναφέρει το προσφιλές της "εφεύρημα" του κοινωνικού αυτοματισμού. Μόνο που ακριβώς αυτό δεν μπορεί να το κάνει πλέον, αφού, πέρα των άλλων, κουβαλά το "ανεξίτηλο στίγμα" από το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καθημερινά εξελίσσεται και αναδεικνύεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την ίδια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία στήριξη στα αιτήματα των αγροτών, αλλά και στη μορφή κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει. Και όταν, μάλιστα, όλοι γνωρίζουν τη διαχρονική "δυσανεξία" της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις που, αρχικά, τις βαφτίζει "ακραίες" και μετά ακολουθεί η βίαιη καταστολή τους.

»Επιπλέον, οι αποσπασματικές, γενικόλογες και χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική μελέτη "εξαγγελίες προς διάλογο" δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, μια συνολικά, ουσιαστική πολιτική πρόταση για τον αγροτικό κόσμο. Πολύ περισσότερο, όταν επιχειρείται να παρουσιαστεί η ύπαρξη αδιάθετων ποσών στη Βασική Ενίσχυση ως δήθεν αποτέλεσμα "εξυγίανσης". Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: τα αδιάθετα ποσά δεν προκύπτουν από καμία εξυγίανση αλλά από τη μη ενεργοποίηση δικαιωμάτων, γεγονός που έχει αλυσιδωτές και καταστροφικές συνέπειες. Όταν δεν ενεργοποιούνται δικαιώματα, δεν πληρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι και, ως φυσικό επακόλουθο, δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ούτε τα οικολογικά σχήματα. Επομένως, το ερώτημα είναι απλό: ποιον προσπαθεί να κοροϊδέψει ο κ. Τσιάρας και ο πρωθυπουργός του;

»Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν διαθέτει ουσιαστική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωσή του, στην ερήμωση της περιφέρειας, στην εγκατάλειψη της παραγωγής και στον αποκλεισμό των νέων ανθρώπων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα, με έγκαιρες και έγκυρες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σύγχρονες υποδομές και πραγματική στήριξη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, η κυβέρνηση περιορίζεται σε επικοινωνιακές διαχειρίσεις και πρόχειρες εξαγγελίες.

»Για όλους τους παραπάνω λόγους, η χώρα μας χρειάζεται, το ταχύτερο δυνατόν, μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, με σχέδιο και όραμα, που δεν θα "αποκλείει", συνολικά, κοινωνικές ομάδες και δεν θα "περιφρονεί" τις ανάγκες των ανθρώπων. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο για τον πρωτογενή τομέα, όσο και συνολικά για τη "νέα Ελλάδα", ακούγεται καθημερινά όλο και περισσότερο ως μήνυμα ελπίδας και προοπτικής, τόσο για τους ανθρώπους του μόχθου της υπαίθρου, όσο και για όλους τους συμπολίτες μας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.