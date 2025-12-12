Μετά την επεισοδιακή κατάθεση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του «Φραπέ» ή «Τζιτζί», όπως είπε ο ίδιος ότι είναι το παρατσούκλι του, ακολουθούν οι καταθέσεις των Βουλετών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, Μανόλη Χνάρη και Χρήστου Μπουκώρου, αντίστοιχα.

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης διεξήχθη και ολοκληρώθηκε η κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επί 8 ώρες, το θερμόμετρο ήταν στο κόκκινο τόσο μέσα στην αίθουσα, όσο και έξω από αυτήν στους διαδρόμους της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει πως την απείλησε σε διάλειμμα της συνεδρίασης.

Ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίστηκε αυτή τη φορά στην επιτροπή εν αντιθέσει με την πρώτη φορά που δεν προσήλθε. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασής του επικαλούνταν αλά καρτ το δικαίωμα της σιωπής και απαντούσε επιλεκτικά όπου ήθελε, με την κατάθεσή του να εξελίσσεται σε παρωδία.

Τελικά δημιούργησε περισσότερες απορίες αλλά και περισσότερη ένταση, καθώς κάποιες από τις αναφορές του είχαν το στοιχείο της πρόκλησης. Δεν θυμόταν τι δουλειά κάνει ο γιος του και έχει Porsche, κάποιος τρίτος είχε το κινητό του και καταγράφηκε στις συνομιλίες της δικογραφίας, και άλλες ειρωνικές απαντήσεις που εξόργισαν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση ζήτησε την σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της ψευδορκίας, τονίζοντας παράλληλα πως δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά συνοδεία του μάρτυρα στον εισαγγελέα υπηρεσίας με το ερώτημα της ψευδορκίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικώς η πλειοψηφία αποφάσισε να στείλει η επιτροπή τα πρακτικά στον εισαγγελέα για να ελέγξει αν ο μάρτυρας υπέπεσε σε κάποιο ποινικό αδίκημα, όπως αυτό της ψευδορκίας ή της λιπομαρτυρίας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για συγκάλυψη και τον Γιώργο Ξυλούρη να αποχωρεί μετά το πέρας της συνεδρίασης.

« Θα σου στρίψω το λαρύγγι, δεν θα με πάει αυτή φυλακή »

Λίγο πριν την απόφαση, η ένταση χτύπησε κόκκινο μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου πως ο μάρτυρας την απείλησε πως θα τη σκοτώσει. «Θα σου στρίψω το λαρύγγι, δεν θα με πάει αυτή φυλακή», ισχυρίστηκε η ίδια πως της είπε ο Γιώργος Ξυλούρη, με τον ίδιο να μην το αποδέχεται.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, άναψε «φωτιές» και με το «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» που είπε στην Μαρία Συρεγγέλα, με την ΝΔ να την κατηγορεί για σεξιστική επίθεση. Η καταδίκη μάλιστα της αποστροφής από την Μιλένα Αποστολάκη προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να την κατηγορεί πως «έκανε το χατίρι της ΝΔ» και την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να της απαντά σε υψηλούς τόνους πως το κόμμα της «δεν κάνει χατίρια σε κανέναν».

«Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω “σκίσει πολλές φορές το καλσόν” για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών», ήταν η απάντηση της Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία προανήγγειλε πως θα κάνει αγωγή γιατί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την κατηγορεί πως έχει στενές σχέσεις με την Πόπη Σεμερτζίδου.

Μετά την επεισοδιακή κατάθεση του «Φραπέ» ή «Τζιτζί», όπως είπε ο ίδιος ότι είναι το παρατσούκλι του, ακολουθούν την Παρασκευή οι καταθέσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανόλη Χνάρη και του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου με την συνεδρίαση να αναμένεται εξίσου εκρηκτική με την σημερινή.