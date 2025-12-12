Απαξιώνει κάθε έννοια διερεύνησης ευθυνών και μετατρέπεται σε κοινοβουλευτικό «Παρατράγουδο» - Η κυβέρνηση το ενορχηστρώνει με σκοπό τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το προεδρείο της Βουλής το ανέχεται!

Σε κοινοβουλευτικό ...Παρατράγουδο έχει μετατραπεί η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση πολιτικών και τυχόν ποινικών ευθυνών για το μείζον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεση του «Φραπέ» κατέδειξε τον ευτελισμό της Επιτροπής, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της προσπάθειας αναζήτησης ευθυνών.

Η Εξεταστική Επιτροπή έχει μετατραπεί ήδη σε «Εξευτελιστική Επιτροπή» της Βουλής και του Μαξίμου!

Το Μαξίμου είναι σαφές πως έχει τη βασική ευθύνη του εξευτελισμού του κοινοβουλευτισμού. Μόνη του έννοια είναι πώς θα καλύψει το σκάνδαλο και πώς θα προστατεύσει πρώην και νυν υπουργούς της κυβέρνησης από την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, από τον κίνδυνο του Ειδικού Δικαστηρίου. Στρατηγική που φάνηκε από τον πρωτοφανή τρόπο και τις αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις να μην ψηφιστεί Προανακριτική Επιτροπή, αλλά και από τον τρόπο που στήθηκε και λειτουργεί η Εξεταστική (Εξευτελιστική) Επιτροπή. Η ηγεσία της κυβέρνησης έχει, δυστυχώς σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη για το ...Δελφινάριο που παρακολουθούμε!

Και λέμε σχεδόν, γιατί ευθύνη έχει έχει και το προεδρείο και προσωπικά ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, γνωστός για τις ευαισθησίες του όσον αφορά στο σωστό τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, σαφώς και δεν μπορεί να παρέμβει στις διαδικασίες και προφανώς δεν αισθάνεται καθόλου καλά με τον τρόπο που λειτουργεί η ...Εξευτελιστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί όμως με μια δημόσια δήλωσή του να περιορίσει τη ζημιά που γίνεται από τα ...Παρατράγουδα στον κοινοβουλευτισμό, το πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη και στο τέλος-τέλος στη Δημοκρατία! Ας μην είναι ευθεία δήλωση- ο ίδιος ξέρει πολύ καλά το τρόπο να το πράξει!