Το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των δήμων, τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά.

Έχουμε πάρει μια απόφαση στην ΚΕΔΕ, στις 16 Δεκεμβρίου να κλείσουμε τους δήμους, είναι συμβολική η κίνηση, για να δείξουμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Σημείωσε ότι ως δήμαρχος η τωρινή περίοδος είναι η πιο δύσκολη που έχει ζήσει. Υπογράμμισε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το οικονομικό και οι προσλήψεις, ενώ ζήτησε να νομιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι που βρίσκονται 20 με 25 χρόνια σε ομηρία.

Αναλυτικά, αναφορικά με το κλείσιμο των δήμων στις 16 Δεκέμβρη, είπε: «Έχουμε πάρει μια απόφαση στην ΚΕΔΕ, να κλείσουμε τους δήμους, συμβολική είναι η κίνηση, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα αποδώσει κάτι, παρόλα αυτά οφείλουμε να το κάνουμε για να δείξουμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Δώδεκα χρόνια είμαι δήμαρχος Πειραιά, η πιο δύσκολη περίοδος είναι αυτή, παρότι περάσαμε από μνημόνια, μέσα από πανδημίες, μέσα από ενεργειακή κρίση η πιο δύσκολη περίοδος που έχω ζήσει είναι η τωρινή».

«Το πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό, θα πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτό είναι συσσωρευμένο πρόβλημα δεν είναι φετινό. Όταν αντί για 8,5 δισ. που έχουν θεσμοθετηθεί για την αυτοδιοίκηση το χρόνο η αυτοδιοίκηση έπαιρνε 2,5 και φτάσαμε φέτος να πάμε στα 2,7 δισ. δηλαδή υπολείπονται περίπου 5,5 δισ. κάθε χρόνο από την αυτοδιοίκηση. Αν αυτό το βάλετε επί 15 χρόνια αντιλαμβάνεστε πόσα λεφτά έχει στερηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ αποδέχομαι αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, ότι η οικονομία ανθεί, ότι έχουμε πλεονάσματα, ότι τρέχουμε με μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Η απορία μου είναι, δεν θα έπρεπε κομμάτι αυτής της ανάπτυξης να αποδοθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση; Η απάντηση που παίρνουμε είναι αυτά υπάρχουν. Αυτό δεν είναι μια αξιόπιστη απάντηση, νομίζω ότι είναι μια κεντρική επιλογή της κυβέρνησης δεν είναι του υπουργείου Εσωτερικών, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δίνεται ένα ποσό μεγαλύτερο στην αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το ρόλο μας προς όφελος των πολιτών. Δεν είναι χρήματα τα οποία οι δήμοι τα κάνουν ό,τι θέλουν ή δεν ξέρω τι μπορεί να φαντάζεται ο καθένας, είναι χρήματα τα οποία θέλουμε για τη μισθοδοσία μας. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι "κ.Δήμαρχοι υπάρχουν πολλές χρηματοδοτικές πηγές που μπορείτε να κάνετε έργα, να κάνετε ψηφιοποιήσεις" και είναι σωστό. Υπάρχουν πράγματι πολύ περισσότερες χρηματοδοτικές πηγές και ένας δήμος ο οποίος μελετά και μπορεί να είναι ώριμος μπορεί να πάρει χρήματα δεν βοηθούν όμως αυτά τα χρήματα τη μισθοδοσία μας», υπογράμμισε.

Για τον μικρό ΕΝΦΙΑ, είπε: «Πήραμε τον κώδικα την Παρασκευή, τον επεξεργάζομαι με τους συνεργάτες μου, θα τον συζητήσουμε στην ΠΕΔΑ και στην ΚΕΔΕ. Φαίνεται ναι, ότι μπορεί να αυξήσει μακροπρόθεσμα τους πόρους των δήμων και από την άλλη βέβαια ποιος θα το πληρώσει αυτό; Γιατί πράγματι μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας αν ανεβάσουμε τα τέλη 50% ή 100%. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει μονίμως να επιβαρύνεται ο δημότης για να μπορούνε οι δήμοι να ανταποκρίνονται ή θα πρέπει και η κεντρική διοίκηση να κάνει τη δουλειά της;», ανέφερε ο Γ. Μώραλης.

Όπως είπε, «332 δήμαρχοι, οι περισσότεροι αποχρώσεως ΝΔ, η ΚΕΔΕ διοικείται από ανθρώπους που ανήκουν στο κυβερνών κόμμα, όλοι εμείς ξαφνικά αποφασίσαμε να κλείσουμε τους δήμους και να φωνάξουμε για ποιο λόγο; Είναι προφανές ότι δεν αντέχουμε άλλο. Ένα πρόβλημα είναι το οικονομικό, δεύτερο είναι οι προσλήψεις. Κινούμαστε με ομηρεία συμβασιούχων επί 20-25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ας τελειώνει αυτή η πλάκα, ας νομιμοποιηθούν οι υπάλληλοι, να γίνουνε μόνιμες προσλήψεις, να ξέρουμε το προσωπικό μας και να προχωρήσουμε. Τρίτο πρόβλημα, μιλάνε για ψηφιοποίηση. Όταν οι υπάλληλοι στο δήμο Πειραιά έχουν ηλικία 55+ αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε από νέες τεχνολογίες ούτε από καινοτομίες ούτε από smart υπηρεσίες, πρέπει να προσληφθεί νέος κόσμος εξειδικευμένος. Τέταρτον, δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους σε συγκεκριμένες ειδικότητες γιατί οι μισθοί του Δημοσίου είναι τόσο χαμηλοί και έχει ανοίξει η αγορά και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να βρούμε μηχανικούς, οδηγούς, χειριστές, δενδροκηπουρούς».

Για τις κλήσεις, τόνισε: «Όλες οι κλήσεις, είτε είναι από την Τροχαία είτε από τη Δημοτική Αστυνομία, καταλήγουν στους δήμους. Επιχειρήθηκε και μετά από μια αναδίπλωση θα δοθεί ένα κομμάτι αυτών, μας αφαιρούνται έσοδα».