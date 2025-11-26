«Ποιος εμπόδισε την κυβέρνηση της ΝΔ να επαναφέρει νωρίτερα τη μετενέργεια και να στηρίξει την επεκτασιμότητα, όπως επίμονα ζητούσε το ΠΑΣΟΚ;»

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης κατέγραψε αρνητικά ρεκόρ στην κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, ενώ πέρυσι στις 27 Νοεμβρίου 2024 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε ανοίξει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση τότε χλεύασε την προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, σήμερα μόνο ένας στους πέντε εργαζόμενους καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την αντίφαση της κυβέρνησης που αποδίδει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε «κεντροδεξιά κυβέρνηση», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια η κυβέρνηση είχε θεσπίσει το ν. 4635/2019 και είχε απενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Όπως σημειώνεται «η αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι «είναι εντυπωσιακό ότι η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση», προκαλεί θυμηδία. Ποιος υποχρέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεσπίσει τον ν. 4635/2019 και να απενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία; Ποιος την εμπόδισε να επαναφέρει νωρίτερα τη μετενέργεια και να στηρίξει την επεκτασιμότητα, όπως επίμονα ζητούσε το ΠΑΣΟΚ;» Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι πως επί των ημερών σας η χώρα έσπασε κάθε αρνητικό ρεκόρ στο ποσοστό εργαζόμενων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Όπως εντυπωσιακή είναι και η επίθεση που εξαπολύσατε στον κόσμο της εργασίας.»

Παράλληλα αναφέρεται ότι «η εν μέρει αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που καταθέσαμε από το βήμα της ΔΕΘ, για επαναφορά της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, είναι ένα θετικό γεγονός . Όπως επίσης και η χορήγηση της δυνατότητας η ΓΣΕΕ να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά. Χρειάζονται όμως ακόμα πολλά να γίνουν με πρώτο και κύριο την ουσιαστική αναμόρφωση του ΟΜΕΔ, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και βέβαια την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους.Χρειάζεται άμεση παρέμβαση για να βγούμε από το σημερινό σκηνικό κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων. Για να δώσουμε ξανά στη χώρα αναπτυξιακή προοπτική με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.»

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι χρειάζεται άμεση παρέμβαση για την αναμόρφωση του ΟΜΕΔ, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου η χώρα να επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία με κοινωνικό αποτύπωμα και δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.