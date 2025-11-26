Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ψέματα, εμπαιγμό και συγκάλυψη».

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή δημοσίευμα της «Καθημερινής», στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει επιστραφεί κανένα ευρώ από τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταχραστεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν επιστρέψει στον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια, παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι «θα επιστραφεί μέχρι το τελευταίο ευρώ» και ότι «κανένα ζήτημα δεν θα μείνει αδιερεύνητο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι, ενώ οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, ακρίβειας και καθυστερημένων ενισχύσεων, οι «παράνομες ενισχύσεις» παραμένουν «στο απυρόβλητο».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ψέματα, εμπαιγμό και συγκάλυψη», ενώ καταλογίζεται στη Νέα Δημοκρατία ότι γνώριζε και εξακολουθεί να καλύπτει τους υπεύθυνους.

Το κόμμα καλεί σε «άμεση πολιτική αλλαγή» και στην εκλογή μιας «προοδευτικής κυβέρνησης» που θα λειτουργεί «με διαφάνεια, εντιμότητα και αναπτυξιακό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής επιβεβαιώνει το μέγεθος του κυβερνητικού εμπαιγμού στο σύνολο των πολιτών. Από τα εκατομμύρια των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κλάπηκαν από γαλάζια στελέχη, και τα στέρησαν από τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια, δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ. Μηδέν.



Κι όμως, τα στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δήλωναν με στόμφο και θράσος όλο το προηγούμενο διάστημα ότι «τα χρήματα θα επιστραφούν μέχρι το τελευταίο ευρώ» και ότι «η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τίποτα αδιερεύνητο». Σήμερα διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα.



Την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς να έχουν πληρωθεί ενισχύσεις και αποζημιώσεις, πνιγμένοι από το υψηλό κόστος παραγωγής, την ακρίβεια και την ανασφάλεια, το γαλάζιο σύστημα των παράνομων ενισχύσεων παραμένει στο απυρόβλητο.



Οι «γαλάζιες ακρίδες» που λεηλάτησαν τα δημόσια ταμεία παραμένουν προκλητικά προστατευμένες, λες και η κυβέρνηση προσπαθεί να τις σώσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη.



Αντί για διαφάνεια και επιστροφή των χρημάτων, αντί να κατευθυνθούν τα κονδύλια στους

τίμιους αγρότες και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, βλέπουμε ψέματα, εμπαιγμό, συγκάλυψη, καθυστέρηση, και μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται συνένοχη πολιτικά και θεσμικά.



Η ΝΔ γνώριζε, κάλυπτε και εξακολουθεί να καλύπτει.



Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Το “γαλάζιο πάρτι” πάνω στις πλάτες τους και η ανοχή μας τελειώνει εδώ. Με άμεση πολιτική αλλαγή και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια, εντιμότητα κι αναπτυξιακό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα.