«Απαντάμε στην λάσπη και στα ψέματα με την αλήθεια και με τους καθαρούς ανθρώπους μας» τονίζεται από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγγέλλει οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης του πρώην βουλευτή Διαμαντή Καραναστάση και της προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας ότι εδώ και μία εβδομάδα δέχονται συστηματικές επιθέσεις με ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Όπως υποστηρίζουν στελέχη του κόμματος, αφορμή αποτέλεσε η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα και τα προνόμιά του — μια κίνηση που, όπως σημειώνουν, δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Μετά την παραίτηση, «μια ολόκληρη κυβέρνηση ασχολείται με την προσωπική του απόφαση», αναφέρουν. Εν μέσω της έντονης δημόσιας συζήτησης, η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Λένα Δημοπούλου, προχώρησε σε δύο νέες αναρτήσεις (22 και 24 Νοεμβρίου 2025), με τις οποίες διαψεύδει κατηγορηματικά όσα έχουν διακινηθεί σχετικά με τη δική της υποψηφιότητα στις εκλογές του 2023 και τη σχέση της με τον Διαμαντή Καραναστάση.

Στην ανάρτησή της μεταξύ άλλων η κα Δημοπούλου ζητά να σταματήσει «η χρήση του ονόματός της» για την επίθεση στην Πλεύση Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση.Κατηγορεί κυβερνητικά στελέχη και παρουσιαστές για «αισχρά ψέματα» σχετικά με την εκλογή της τον Μάιο του 2023, τονίζοντας ότι κανείς δεν εξελέγη τότε, καθώς το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναδημοσίευσε τις αναρτήσεις της Λένας Δημοπούλου, σημειώνοντας ότι η ίδια αποτελεί μία ακόμη «καθαρή γυναίκα» που τιμά το κόμμα.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Απαντάμε στην λάσπη και στα ψέματα με την αλήθεια και με τους καθαρούς ανθρώπους μας!

Το Σύστημα έχει πέσει μονό-διπλό να χτυπάει τον Διαμαντή Καραναστάση και την Πλεύση Ελευθερίας εδώ και 1 εβδομάδα πλέον.

Για ποιο…αμάρτημα;

Επειδή ένας ενεργός και δημιουργικός βουλευτής είπε «Παραιτούμαι από αξιώματα, μισθούς, προνόμια, ασυλίες, γιατί δεν αντέχω άλλο τη βρομιά σας».

Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά.

Από τότε μια ολόκληρη Κυβέρνηση ασχολείται με τον βουλευτή που παραιτήθηκε. Και χτυπούν την Πλεύση Ελευθερίας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με ψέματα.

Με 2 πρόσφατες αναρτήσεις της, η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Δημοπούλου τους απαντά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια, έχει ήδη διαψεύσει τα ψέματα με τις λίστες από τον Ιούνιο 2023.

«Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το όνομά μου εναντίον της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Διαμαντή Καραναστάση, που έδωσε τα πάντα για τη μάχη αυτή.»

«Κύριε Μαρινάκη, κύριε Ουγγαρέζο, κ. Γεωργιάδη, κύριε Μητσοτάκη, σας απαγορεύω να ξαναπείτε ψέματα χρησιμοποιώντας το όνομά μου»

Μιλά για «αισχρά ψέματα», για «κανιβαλικό πόλεμο που δέχεται ο Διαμαντής Καραναστάσης» και παραπέμπει στις προηγούμενες αναρτήσεις της με τις οποίες τον στηρίζει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναδημοσίευσε τις αναρτήσεις της Λένας Δημοπούλου με ένα σύντομο, αλλά περιεκτικό σχόλιο: η Λένα Δημοπούλου είναι άλλη μια καθαρή γυναίκα. Από αυτές και αυτούς που απαρτίζουν την Πλεύση μας.

?️ Αναλυτικά οι αναρτήσεις:

24/11/2025

Λένα Δημοπούλου

Είμαι η Λένα Δημοπούλου, εργαζόμενη, βοηθός λογιστή, και κοντά στην Πλεύση Ελευθερίας από τα πρώτα χρόνια.

Στις εκλογές του Μαΐου 2023 που δεν κατάφερε να εκλεγεί η Πλεύση Ελευθερίας ούτε κανένας μας, ήμουν υποψήφια πρώτη σε ψήφους στην Α’ Αθήνας μετά την Πρόεδρό μας.

Στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου, που έγιναν με λίστα, ζήτησα να είμαι κάτω από τον Διαμαντή Καραναστάση όταν αποφάσιζε να βάλει υποψηφιότητα και σε όποια θέση θέλει η Πρόεδρος, για να μπορέσει η Πλεύση μας να μπει τελικά στη Βουλή και να εκλέξει βουλευτές.

Είμαι περήφανη που η Πλεύση μπήκε τελικά στη Βουλή τον Ιούνιο του ‘23 με τις λίστες μας.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το όνομά μου εναντίον της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Διαμαντή Καραναστάση που έδωσε τα πάντα για τη μάχη αυτή.

Λένα Δημοπούλου

22/11/2025

Λένα Δημοπούλου

Προς τον κ. Παύλο Μαρινάκη, τον κ. Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους τους άλλους πρόθυμους και ενδιαφερόμενους

Κύριοι,

Σας απαγορεύω να ξαναχρησιμοποιήσετε το όνομά μου για να πλήξετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση, σας απαγορεύω να ξαναχρησιμοποιήσετε το όνομά μου για να πλήξετε το Κίνημά μας, την Πλεύση Ελευθερίας.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και εμείς δεν είμαστε σαν εσάς.

Σας απαγορεύω να ξαναπείτε ψέματα, χρησιμοποιώντας το όνομά μου, ότι δήθεν «η Ζωή Κωνσταντοπούλου με έβγαλε από βουλευτή» ή ότι δήθεν «εγώ είχα εκλεγεί βουλευτής τον Μάιο 2023 και με έβγαλε η Ζωή από την λίστα για να βάλει τον Διαμαντή».

Είναι αισχρά ψέματα αυτά, τα οποία επιστρατεύθηκαν και τον Ιούνιο 2023, για να χτυπήσουν την Πρόεδρό μας και την Πλεύση μας και βέβαια τον Διαμαντή, που υφίσταται εδώ και 2,5 χρόνια την πιο κανιβαλική εκστρατεία λάσπης. Έχω διαψεύσει αυτά τα ψέματα από την πρώτη στιγμή, από τον Ιούνιο 2023, ξανά και ξανά. Παριστάνετε ότι δεν το έχετε δει; Έχω δημόσια τοποθετηθεί στηρίζοντας τον Διαμαντή και την Πρόεδρό μας από τον Ιούνιο 2023, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η επίθεση και ξανά τον Αύγουστο 2025, όταν πάλι του επιτέθηκαν αισχρά.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης εξελέγη με το σπαθί του τον Ιούνιο του 2023, απέναντι σε τρομερή λάσπη που δέχτηκε η Πλεύση Ελευθερίας και ο ίδιος και φυσικά η Πρόεδρός μας. Για την ακρίβεια, ο Διαμαντής με το σπαθί του έβαλε την Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή, αφού ήταν πίσω από κάθε βήμα και είχε στις πλάτες του όλη τη στρατηγική και επικοινωνία του Κινήματός μας, από την πρώτη μέρα. Όλοι το ξέρουμε αυτό, για αυτό και τον πιέσαμε για να μπει στα ψηφοδέλτια και να είναι μέσα στη Βουλή, κάτι που εκείνος αρχικά δεν ήθελε.

Με το σπαθί του έκανε Κοινοβουλευτικό έργο επί 2,5 χρόνια, με υπέροχες παρεμβάσεις κι ομιλίες, εξακολουθώντας να έχει όλη την ευθύνη της επικοινωνίας και προετοιμάζοντας την υπέροχη και μοναδική εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματός μας και του Δικτύου μας πριν λίγες μέρες στην Τεχνόπολη, που ήταν κάτι εξαιρετικό και μας κάνει περήφανους.

Όλα με το σπαθί του τα έκανε ή με τα ξύλινα σπαθιά του, όπως του αρέσει να λέει. Και με το σπαθί του έφυγε, παραιτήθηκε από βουλευτής, με το κεφάλι ψηλά. Και απέδειξε αυτό ακριβώς που πρεσβεύει η Πλεύση Ελευθερίας: εμείς δεν πάμε για τα αξιώματα, πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να αλλάξουμε το παράδειγμα.

Ο Διαμαντής δέχτηκε και δέχεται κανιβαλικό πόλεμο, για να πληγεί η Πλεύση Ελευθερίας, το τρίτο παιδί του, όπως την ονομάζει, και για να πληγεί η Πρόεδρός μας.

Ένας άνθρωπος ενεργός και εργασιομανής, που ξέρουμε ότι εργάστηκε καθημερινά με μανία για την Πλεύση Ελευθερίας επί σχεδόν 10 χρόνια, παρουσιάζεται από τους ψεύτες και συκοφάντες σαν «δοτός», «διορισμένος» και «άφαντος».

Πόσα ψέματα πια;

Ένας άνθρωπος που συνέβαλε καταλυτικά για να μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή και μπήκε κι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο και στη μάχη, με το αποτέλεσμα να μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή τον Ιούνιο του 2023, παρουσιάζεται ότι δήθεν τοποθετήθηκε «διορισμένος» (!!!), στο ίδιο το Κίνημά του, το Κίνημα που φτιάξανε μαζί με την Πρόεδρό μας το 2016!

Ένας άνθρωπος που έσταξε αίμα για την Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζεται σαν δήθεν ωφελημένος και περαστικός. Ε, όχι!

Κανενός ανθρώπου η συνείδηση δεν το ανέχεται αυτό.

Και μια γυναίκα, η μόνη γυναίκα αρχηγός, που μάχεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για το δίκαιο, βάλλεται ότι δήθεν ευνόησε και τοποθέτησε τον σύντροφό της.

Πόσα ψέματα, πόση ανηθικότητα πια;

Πόση βρωμιά;;;

Αναρωτιέμαι όλον αυτόν τον καιρό, πώς αντέχει η Ζωή, πώς αντέχει ο Διαμαντής;

Εδώ δεν αντέχω εγώ να τα παρακολουθώ!

Ας τα ξαναπώ, λοιπόν:

Το Μάιο 2023 η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπήκε στη Βουλή. Κανείς μας δεν εξελέγη. Κανείς. Κανείς. Και καμία. Δεν υπήρξαν εκλεγμένοι βουλευτές τον Μάιο του 23. Εγώ βγήκα δεύτερη σε σταυρούς στην Ά Αθήνας, με πρώτη την Πρόεδρό μας. Με συμφωνία ΟΛΩΝ μας γίνανε νέες λίστες για να μπούμε στη Βουλή. Μπήκαν πολλά νέα πρόσωπα. Πολλοί άλλαξαν Περιφέρεια. Και όλοι δηλώσαμε αν θέλουμε να είμαστε ξανά υποψήφιοι και αν υπάρχουν άλλες περιφέρειες που συνδεόμαστε και μας ενδιαφέρουν. Ήταν γνωστό σε όλους και συμφωνημένο. Επίσης το είχε πει επανειλημμένα η Ζωή σε συνεντεύξεις της και σε Συνέντευξη Τύπου. Είναι χυδαίο και δόλιο ψέμα το να παρουσιάζεται το αντίθετο. Όταν μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν η μόνη Αρχηγός που το είπε καθαρά και από την αρχή, ενώ το έκαναν όλοι οι Αρχηγοί και όλα τα κόμματα. Όλοι το έκαναν και βάλλεται μόνο η Ζωή που ήταν η μόνη που το είπε.

Είναι τρομερά τα ψέματα που λέγονται, με την βοήθεια μιας κυρίας, που λειτουργεί σαν εργαλείο του συστήματος, λέει αισχρά ψέματα, ότι της πήρανε δήθεν την βουλευτική έδρα που δεν είχε ποτέ, και όλοι σκεφτόμαστε ότι βγάζει κέρδος από αυτό. Βγάζει κέρδος και η ίδια και η Κυβέρνηση και άλλοι από το να συκοφαντεί αισχρά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στις πιο κρίσιμες πολιτικά στιγμές. Και να χτυπά με ψέματα τους βουλευτές μας και πρώτον τον Διαμαντή.

Έχω ζητήσει από την Πρόεδρό μας να με βοηθήσει να κάνω μήνυση και αγωγή στον κ. Μαρινάκη, που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποιεί το όνομά μου λέγοντας ψέματα. Θα κάνω αγωγή και μήνυση σε όποιον συνεχίζει αυτήν την χυδαία επίθεση. Και στον κ. Μαρινάκη και στον κ. Ουγγαρέζο και στον κ. Γεωργιάδη και στον κ. Μητσοτάκη και σε όποιον άλλον συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομά μου ή κάνει έμμεση αναφορά σε εμένα για να διαπράττει την απόπειρα ηθικής δολοφονίας των πιο καθαρών ανθρώπων και του Κινήματός μας.

Τα όρια ξεπεράστηκαν προ πολλού.

Και βέβαια θα περιμένω αυτή η δημόσια δήλωσή μου να έχει αντίστοιχη προβολή και αναφορά όσο τα ψέματα που έχουν ακουστεί. Δεν μπορεί ενώ επί 2,5 χρόνια υπάρχουν τόσες διαψεύσεις και τόσα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ψέματα, αυτά τα στοιχεία και αυτές οι διαψεύσεις να μην προβάλλονται και να θάβονται και τελικά να προβάλλονται μόνο τα ψέματα.

Πόση προπαγάνδα πια;;;

Λένα Δημοπούλου

22 Νοεμβρίου 2025