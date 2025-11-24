Με ανακοίνωσή της η πολιτική γραμματεία του Μέρα25 κάνει γνωστό ότι σταματάει η συνεργασία με την ΛΑΕ - ΑΑ.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το Μέρα25 αναφέρει «Με την ανακοίνωσή της του περασμένου Σαββάτου, η οποία προσφέρει, ως μη όφειλε, κάλυψη στην απαράδεκτη δράση της οργάνωσης ΑΡΑΣ στον χώρο του Πολυτεχνείου δυο μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης, η Πολιτική Γραμματεία της ΛΑΕ-ΑΑ έθεσε τον εαυτό της εκτός της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά».

Τονίζει «Το ΜέΡΑ25 είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι βίαιες και διχαστικές πράξεις, και βέβαια η συγκάλυψή τους, δεν συνάδουν με την ενότητα που πασχίζουμε να φέρουμε μεταξύ των δυνάμεων της Ανατρεπτικής Οικολογικής Αριστεράς».

«Η σημερινή μας απόφαση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα με την οποία το ΜέΡΑ25 προχωρά το εγχείρημα της ενότητας των δυνάμεων με ιστορική ευθύνη τον τερματισμό της βίας και της λεηλασίας Ανθρώπων και Φύσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις νεοφιλελεύθερες αυταρχικές κυβερνήσεις» κατέληξε.