Αναδιανέμονται τα voucher βιβλίων από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν, ότι την Τετάρτη 8/10/2025 και τις 12:00, θα ξεκινήσει η αναδιανομή των αδιάθετων Βιβλίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων έτους 2025.

Ακολουθείται σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων δικαιούχων που δεν παρέλαβαν τα βιβλία τους ως και τις 30/09/2024.

Για την παραλαβή των δωρεάν βιβλίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του/της δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του/της:

α) Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του/της και

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Για την παραλαβή της παροχής δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους.

Επιτρέπεται μόνον η επιλογή βιβλίων και όχι άλλων ειδών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το ποσό των 20,00 ευρώ κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί έκπτωση, σε ποσοστό 10%.Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης στο βιβλίο τιμής λιανικής πώλησης.

Επίσης, ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, επιδοτεί για βιβλία κάθε τέκνο δικαιούχου του ΛΑΕ με το ποσό των 40,00 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόμενης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20,00 ή 40,00 ευρώ, την πρόσθετη διαφορά καταβάλει ο/η δικαιούχος, χωρίς καμία υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα συμβεβλημένα, με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, ακολουθείστε την διαδρομή https://opeka.gr/ (Αγροτική Εστία – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).