Μόνο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μπορεί να γίνει αποδεκτός από το ΜέΡΑ25.

Μόνο ως αποκυήματα φαντασίας θα μπορεί να χαρακτηριστούν δημοσιεύματα που φέρουν τη μια πλευρά της Νέας Αριστεράς να φλερτάρει με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο Βαρουφάκης, όντως, μάλλον θα χαιρόταν με τυχόν συνεργασία του ΜέΡΑ25 με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και νεολαίους της ΝέΑρ.

Η λογική λέει όμως πως ποτέ δεν θα συνεργαζόταν με υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα που υπογράψαν το μνημόνιο, καθώς δεν θα μπορούσε ο ίδιος πολιτικά να σταθεί. Όπως πχ με τον Πάνο Σκουρλέτη, κυρίως όμως με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, που ήταν και ο διάδοχός του στο υπουργείο Οικονομικών.

Οπότε προς τι η σχετική συζήτηση;

Β.Σκ.