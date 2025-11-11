Μόνο ως αποκυήματα φαντασίας θα μπορεί να χαρακτηριστούν δημοσιεύματα που φέρουν τη μια πλευρά της Νέας Αριστεράς να φλερτάρει με τον Γιάνη Βαρουφάκη.
Ο Βαρουφάκης, όντως, μάλλον θα χαιρόταν με τυχόν συνεργασία του ΜέΡΑ25 με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και νεολαίους της ΝέΑρ.
Η λογική λέει όμως πως ποτέ δεν θα συνεργαζόταν με υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα που υπογράψαν το μνημόνιο, καθώς δεν θα μπορούσε ο ίδιος πολιτικά να σταθεί. Όπως πχ με τον Πάνο Σκουρλέτη, κυρίως όμως με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, που ήταν και ο διάδοχός του στο υπουργείο Οικονομικών.
Οπότε προς τι η σχετική συζήτηση;
Β.Σκ.